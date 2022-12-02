人民网记者 许维娜

近年来，我国消费规模持续扩大，消费水平不断提高，消费结构改善优化，消费对经济发展的基础性作用进一步凸显。从长远看，促进消费提质升级，是适应我国经济转向高质量发展，居民消费从“有没有”转向“好不好”的必然要求。

站在消费者的角度，观察未来的消费市场，“品质消费”无疑将会成为促进消费增长的一个重要的新动能。在消费者眼中，品质消费的内涵是什么？我们距离“品质”有多远？痛点如何解决？

日前，全国质量管理与质量保证标准化技术委员会委员、上海质量管理科学研究院副院长王金德，中检集团上海有限公司总经理杨毅以及得物App创始人兼CEO杨冰做客人民网“人民会客厅”视频访谈栏目，多维度分享当前行业如何洞察市场变化、怎样突破创新和提振消费信心等话题，为加快高质量发展、创造高品质生活建言献策。

以下是访谈实录：

主持人：一直以来，国家都高度重视质量强国建设，首先我们来问问王院长，十年来，我国质量强国建设取得了哪些成果？您能否列举几个老百姓实实在在感受得到的案例？

王金德：国家高度重视质量强国建设。10年来，我国在质量管理与质量保证标准化技术的建设方面，取得了显著成果。在政策引领和多年的实践下，我国质量工作已经逐步建立了系统完备、开放透明、协同有效的制度体系、法规体系和责任体系。截至2021年9月，我国建立了以《产品质量法》《标准化法》等27部法律法规、138部行政规章为主干的质量法规体系，从高位推动质量强国建设，护航中国质量发展。

比如，中检与得物App在鉴别研究等方面深度合作。我认为这体现了企业是质量诚信体系建设的主体，对于保障消费者权益、推动行业标准建立、促进市场健康发展等方面具有重要意义。同时，双方企业合作也提升互联互通能力，实现了数字经济时代倡导的互联共通新格局。

主持人：可以看出，加快推进质量强国建设，最先感受到的就是老百姓的日常消费，请问杨毅总经理，在检验、鉴定、认证、测试一系列过程中，相关机构该如何做好质量服务工作？

杨毅：中检集团是国务院批准设立的跨国检验认证机构，除了为政府部门、商家和消费者提供专业的消费品鉴别服务外，在与公检法、海关、工商合作的产品鉴定和司法鉴定上，有丰富经验，去做好质量服务工作。随着我国线上消费需求持续增长，产品和服务的品质也需要及时跟上。所以我们加强合作，开放边界，是想真正把重要的工作落实好。

在此背景下，中检上海和得物App共同成立消费品鉴别研究团队，开放升级合作，旨在更好地保障消费者权益，更好地满足和创造消费需求，激发新型消费潜力，增强消费拉动作用，推动消费品迈上新台阶。

主持人：进入新的发展阶段，一个新的消费趋势正在形成。它与“高质量发展”高度相关，可以称之为“高品质消费”。请问杨冰创始人，您是如何认识和理解的。

杨冰：品质，体现了人们对美好生活的向往，这是一种人们共同的普适性愿望。所以，这是大家共同的目标。作为新一代企业，我认为，想要获得高质量发展，一定是从年轻人对品质的真实愿望出发。

在传统电商模式的基础上，我们从第一笔订单开始，推出“先鉴别，后发货”的购物流程，提前帮消费者把好品质关，帮助消费者安心购物，促进新型消费，同时推动电商品质管理产业的发展。

为了做好“品质消费”这件事，我们还投入了不少人力、物力建设查验鉴别体系，在模式、标准、科技等多方面实现创新，和中检等权威国家认证机构开放合作，推动行业标准建设。我相信，任何企业存在于社会之中，只有创造社会价值，才有价值。

主持人：聚焦到质量管理的层面，请问王院长在品质消费的新时代背景之下，从质量管理的维度如何能够更好帮助到市场更加健康的发展呢？您有哪些观点？

王金德：伴随着经济社会的快速发展，我国质量管理水平不断提高，与此同时，为了满足人民美好生活的追求，必须要开展质量提升。质量管理提升之路需要我们从历史、现实、未来的逻辑中把握发展。

我看到两家鉴别领域选手的合作，感受到双方共同推动消费升级的长期决心，也看到双方扎根市场的务实性，引领市场的前瞻性。消费品鉴别正作为消费升级下的典型应用场景，从服务于用户延展至行业建设。双方渐进的合作，将为鉴别行业发展注入势能，释放对品质消费市场的助力、叠加和倍增作用。

主持人：质量是发展的永恒主题，凝聚着人民对美好生活的向往。请问杨毅总经理，您是如何看待品质鉴别认证行业对于消费品供需两端以及供给侧结构性改革，以及注重品质消费的普通大众来说其中的意义有哪些？

杨毅：要做好鉴别、认证，经验的沉淀、技术的创新尤为重要。鉴别是一个需要沉淀的专业，只有在大量鉴别研究数据、鉴别实践经验的积累上，才会积累越来越专业的服务，同时还需要通过技术创新，不断完善系统。

基于共同的愿景、彼此鉴别背景的深入了解，我们与得物一起，将之前的合作更上一个台阶，将在鉴别研究、人才培养、行业标准、技术创新和消费品鉴别等五大体系深入合作。比如，未来双方将成立由资深鉴别师组成的培训认证小组，在得物和中检上海两地开展培训、技能考核、专业认证，鼓励和帮助专业人员持续学习、培养优秀人才。

主持人：相关的行业主体在品质消费当中发挥着怎样的作用，以及如何不断提升自我的服务质量水平，增加服务的有效供给，推动日常生活性服务向更加便利化、精细化以及品质化的发展，您有哪些观点？

杨冰：从企业实践视角，我们有非常鲜明的内部口号为“不伪、不劣、不Low”的平台生态原则，体现了平台打造品质消费体验的长期决心。我希望这能在最大程度上保障消费者品质需求，激发消费过程中更高的精神体验度和认同感。基于这样的理解，我们有了“先鉴别，后发货”购物模式、标准化履约出货一起被纳入得物App品质消费保障体系，这一体系的构建与企业的业务定位是紧密关联的。

基于七年的商品研究和数亿次鉴别实操经验，如今，在鉴别核心“燃料”的基础上，创新的鉴别实验室、AI技术，则成为推动得物鉴别体系持续精细化的助推因子。面向未来，我希望与中检合作领域的不断加深、拓展，不仅保障更广泛的消费者权益，激发消费潜力，更保护品牌方，激发品牌创新活力，在促进社会经济高质量发展中发挥更多贡献，推动行业可持续发展。

(责编：赵竹青、吕骞)

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