人民网北京12月2日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，截至12月2日，中老铁路开通运营满一年，累计发送旅客850万人次、货物1120万吨，运输安全保持稳定。

国铁集团国际部负责人介绍，中老铁路开通运营以来，国铁集团坚持高标准、可持续、惠民生，与老方密切协作，切实把中老铁路维护好、运营好，把沿线开发好、建设好，客货运量持续增长，服务品质显著提升，辐射效应不断增强，国际物流黄金大通道作用日益凸显，为服务两国民众便捷高效出行、畅通国内国际双循环、促进中老经济走廊建设发挥了积极作用。

“澜沧号”行驶在中老铁路欣合楠里河特大桥上。中国铁路国际公司供图

一是旅客出行便捷高效。“复兴号”“澜沧号”动车组运行安全、绿色、快捷、舒适，大幅缩短了沿线城市间时空距离，受到两国民众青睐，成为出行首选。铁路部门科学分析客流变化，精准投放运力，丰富客运产品供给，优化站车服务举措，较好满足了旅客出行需求。国内段，日均开行客车42列，单日最高开行65列、发送旅客达5万人次，累计发送旅客720万人次；实行多语种服务和计次票、定期票新型票制，在11个车站推出空铁联运产品，不断提升旅客出行体验。老挝段，日均开行客车6列，单日最高开行10列、发送旅客近8200人次，累计发送旅客130万人次；陆续开通嘎西、孟阿、纳磨等客运站，办理客运业务的车站由开通初期的7个增至10个，实现动车组与普速列车共线运行，在老挝主要城市开设售票点，延长预售票时间，极大方便了老挝人民乘坐火车出行。

动车组穿过拉孟山隧道。中国铁路国际公司供图

二是货物运输强劲增长。中老铁路在中国和东盟间构建起一条便捷国际物流大通道，运输时间和物流成本大幅压缩，运输需求十分旺盛。铁路部门加强货物运输组织，提升运输能力和效率，货运量持续攀升，中老铁路单月货运量、跨境货运量等指标屡创新高，目前较开通首月分别增长约3.5倍、4倍，发送跨境货物累计超过190万吨。加强货运基础设施建设，万象南站换装场建成，中老泰铁路实现互联互通；全线已开通14个货运站，建成泰国曼谷、林查班和越南胡志明、海防等城市海外集装箱还箱点，货物运输更加便捷；加强海关部门沟通协调，积极推行快速通关和转关模式，大幅提升口岸通关效能，逐步压缩货物通关时间，实现昆明至万象最快26小时直达；减免铁路集装箱保证金和用箱费用，进一步降低物流成本；创新“中老铁路＋中欧班列”“中老铁路＋西部陆海新通道班列”国际运输模式，开行定点、定时、定线、定车次的中老“澜湄快线”国际货物列车，跨境货物列车由开通初期的日均2列增加到目前的日均12列。

澜沧号”驶过中老铁路琅勃拉邦跨湄公河特大桥。中国铁路国际公司供图

三是运营管理安全稳定。中国先后派出540名涵盖各个铁路专业领域的技术管理人员到老挝，协助老挝开展铁路运营管理工作；加强老挝本土学员培训，700余名老挝员工培训合格后已参与到中老铁路运营工作中，成为老挝第一代铁路技术人才。中老两国员工携手合作，广泛采用卫星地图、无人机等先进技术手段，强化基础设施巡查、检修和维护，深入开展防洪防汛等安全专项整治，确保了设备设施质量状态持续良好，经受住了繁忙客货运输和特大雨季、地震等自然灾害的严峻考验，确保了国际运输通道安全畅通；加强沿线生态环境保护，打造中老铁路绿色长廊，针对穿越10多个亚洲象家族群活动区域的实际，采取设置巡防岗亭、栅栏以及防范预警系统等措施，最大限度减小对野象活动的干扰，实现人与自然和谐共生；严格按照中老两国政府要求，落实站车疫情防控措施，加强进出站测温、通风消毒，设置隔离席位，强化职工自身防护，营造了健康安全的出行环境。

四是辐射效应显著增强。中老铁路开通运营一年来，促进了区域互联互通和互利共赢，给中国、老挝以及临近的东盟国家企业和民众带来了实实在在的机遇和红利，为沿线经济社会发展注入了强劲动力。中老铁路激活了旅游经济，从老挝万象前往北部重要旅游城市琅勃拉邦，85%的游客选择乘坐火车，推动了沿线旅游经济快速发展；推动了资源开发，有效带动万象赛色塔综合开发区、磨丁经济特区等经济园区发展，加速了人流、物流、资金流、信息流的流动，促进了沿线各类产业扩能升级，老挝铁矿石、木薯粉、橡胶等产量分别新增180万吨、200万吨、100万吨；促进了经贸往来，中老铁路跨境货物已覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、越南、孟加拉、新加坡等共建“一带一路”国家，货物品类由开通初期的化肥、百货等10多种扩展至电子、光伏、冷链水果等1200多种。

下一步，国铁集团将全面总结中老铁路开通运营一年来的经验，积极推进互联网售票系统研发投用和运输生产信息化建设，持续加强站车疫情防控，具备条件后开行中老铁路跨境旅客列车，不断提升中老铁路客货运输品质，为高质量共建“一带一路”、造福中老两国民众作出更大贡献。

(责编：王连香、吕骞)

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