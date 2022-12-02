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支持“专精特新” 税惠政策直达快享

人民网记者 杨曦
2022年12月02日09:59 | 来源：人民网
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拥有“中国教玩具之都”称号的浙江省永嘉县，产品远销100多个国家和地区，占全国超六成市场份额。耀眼成绩的背后，危机仍不可小觑。当前，国内教玩具行业竞争日趋激烈，如何乘胜追击、扩大优势？行业转型升级成为必然选择。

近日，一笔10.79万元的留抵退税款让永嘉县一力游乐有限公司法人章春平信心十足：“这笔退税对我们企业来说真是‘雪中送炭’！有了税惠支持，我们转型的脚步更加坚定！”

据悉，该企业是永嘉一家教玩具制造小微企业，在科教低龄化普及的风潮下，近年来教玩具企业加快了由传统玩具领域向益智玩具领域的转型之路。而公司流动资金不足，导致转型遭遇掣肘，留抵退税红利的持续“落袋”让公司转型发展有了更多保障。

今年以来，党中央、国务院部署实施新的组合式税费支持政策，通过政策“组合拳”为企业纾困解难。

乘着便民办税之风，永嘉县税务局联合地方政府打造“县域税务智治一体化综合服务体系”，推进税费服务向精向细提档升级，以税务智慧服务带动永嘉本土企业发展，根据企业实际情况，量身定制税惠助企成长方案。

叶晓千先生的温州蓬瓯游乐设备有限公司是一家教具产销一体型企业，已经在科教玩具市场上耕耘多年。他凭借敏锐的嗅觉，抓住“双减”政策带来的新机遇，主打益智玩具生产，公司销售额有了质的飞跃。

然而，随着销售规模的扩大，产能不足的问题逐渐显现。受惠于留抵退税政策，该公司的经营困境得以纾解。叶晓千先生称赞道：“申请当天就收到了退税款9.58万元，这笔资金增强了我们扩大规模经营的信心！”

随着永嘉教玩具行业高质量发展道路越拓越宽，如何精准送达优惠政策，让更多“专精特新”企业及时享受税惠红利？为此，永嘉县税务局第一时间筛选出重点企业、困难企业，将政策精准推送。 

(责编：杨曦、吕骞)
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