原标题：迎寒潮 护温暖——南方地区全力做好电力保障

12月2日早晨，位于北回归线以南的广州中心城区街头寒风凛凛，少见的羽绒服出现在“上班族”身上。今年以来最强寒潮从北方席卷南下，气温大降，粤北、云南和贵州等地都出现了冰冻。冰寒山上巡线“抗冰”、保障方舱医院用电需求、蔬菜大棚保温防寒……南方地区全力保障电力供应，迎寒潮，护温暖。

11月30日，南方电网贵州凯里锦屏供电局“北侗电医”党员服务队冒着凝冻降雪迅速奔赴高海拔山区，对易覆冰线路开展防冰特巡。（受访者供图）

在粤北、云贵等地，每年冬季的抗冰保电都是一场硬仗。

万山区是贵州铜仁境内海拔最高的区域，万山供电局配电中心巡线员邓封毅从背包里拿出测温仪、望远镜等工具，对杆塔附属金属、导线等进行观测。邓封毅说：“做好线路巡视和防覆冰工作，是降低覆冰和故障最有效的办法。”

雨雪冰冻灾害是电网安全稳定运行和可靠供电的“杀手”，供电线路一旦长时间遭遇冻雨覆冰，不及时融化，就有可能引发倒杆、断线，导致停电。艰难行走在冰天雪地的荒山野岭之中的巡线“抗冰人”，是用电安全的保障线。

随着远程监测和高清视频等信息技术发展及无人机等产品的应用，机械设备不断替代人工巡线，科技防冰、抗冰的作用也越来越大。

截至目前，广东通过加装覆冰监测装置对全省冰区实现220千伏线路覆冰在线监测全覆盖。在广东清远供电局，融冰“黑科技”、新投入使用的新型架空地线融冰自动串接装置大幅提高了电线融冰效率。广东电网公司电力科学研究院设备与环境监控评价所何浣说，这一装置作业时间较传统人工方式缩短99%以上。

11月30日，南方电网贵州凯里锦屏供电局党员服务队对易覆冰线路开展防冰巡查。（受访者供图）

面对来袭的寒潮和疫情防控需求，南方电力部门昼夜值守，全力保障广州海珠区内9所方舱医院的用电需求。

广州供电局对接市区两级卫健委等相关防疫机构，将广州地区重点医疗机构、防疫指挥机构、方舱医院、病例中转隔离点等防疫重要场所纳入重点保障范围，实时掌握用电需求，按照“新增一个，保障一个”的原则，开通绿色办电通道，全力支持各地防疫配套项目建设运营，确保防疫用电需求得到快速响应。

截至11月28日，广州全市重点保障范围，重点保供电场所滚动增加至361处，15000余人次奋战在保供电一线。

广东省英德市是农业大市，也是粤港澳大湾区的“菜篮子”之一。

在英德市连樟村，电力巡查工作人员专程赶到村里的现代农业科技产业园蔬菜大棚里，全面开展特巡特维、隐患排查。

11月30日，南方电网工作人员正在排查覆冰线路隐患。（受访者供图）

“现在大棚种植了草莓、番茄和黄瓜，温度不能低于8摄氏度，目前我们采取了关闭侧膜天窗来保温。如果温度再低，我们的产品就会受到影响。”连樟村现代农业科技产业园生产技术部经理陈华说。

为应对寒潮来袭，南方电网广东电网公司启动了低温雨雪冰冻灾害黄色预警，密切跟踪天气和电力负荷变化趋势，实时监控电网运行状态，优化调整电网运行方式，确保农户用电安全无忧。

据介绍，广东已构建起人工和科技相结合的防寒抗冰体系，不断提升寒潮期间群众防寒、农业生产及疫情防控等电力供应安全的可靠性。（记者吴涛）

(责编：赵竹青、陈键)

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