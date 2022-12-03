原标题：粮田茶园活跃着一批科学家

9月以来，皖北干旱少雨，安徽太和县种粮大户徐淙祥种植的1000亩大豆依然实现了稳产——平均亩产超过200公斤。

老徐的成绩离不开“军师”乔玉强。自2011年起，来自安徽省农业科学院的科技工作者乔玉强就在徐淙祥的农业合作社当起科技特派员。如今，在安徽省农科院有248名“科特派”分布在全省各地——他们的足印留在皖北的粮田，也踏遍江南的茶园。

“科特派”是一群什么样的人，他们从事的是怎样的工作？11月9日至23日，记者跟随安徽省农科院科技特派员群体走进皖南山乡，近距离观察“科特派”工作制度为安徽乡村振兴带来的显著变化。

脚踏实地，助农增收有底气

“老徐家有栋三层小楼，一楼存放农资农具，二楼办公，我在三楼支个床就是单身宿舍了。”近日，在安徽省农科院，记者见到了科技特派员、作物栽培研究室主任乔玉强。平头方脸、皮肤黝黑，个子不高但身材板实——记者眼前，拥有博士学位的乔玉强少了些“书卷气”，更像个刚下地回来的农家汉子。

科技特派员要经常下地，乔玉强平均每年有四个多月扑在徐淙祥的大田里，土壤墒情、播种行距、水肥配比、病虫害防控，事事操心。

“办公室里是搞不出农业的，‘科特派’不下地，对农民兄弟讲话就没底气。”乔玉强给记者举起了例子：近年来，皖北平原引进了“安农0711”。“安农0711”是个抗逆性强、稳产性高的小麦新品种，但播种时行距必须控制在20厘米左右。播种行距太宽，小麦穗数少、产量低；行距太窄，会出现严重病虫害。

“这个20厘米的播种行距就是我们和农民兄弟在大田里反复试验得出来的。”面对记者，乔玉强自豪地笑了。如今，“安农0711”每年在皖北平原推广种植近200万亩。今年11月，在安徽省通报表扬的100名科技特派员中，乔玉强的名字被排在了第一位。

“做给农民看，领着农民干。”这是科技特派员下沉一线，服务“三农”的“传家宝”。11月9日，在安庆市岳西县岩河村的梨园里，国家梨产业技术体系试验站站长、安徽省农科院园艺所副所长高正辉研究员一手拿着园艺剪，一手操着手锯为果农示范剪枝，这是今年他第四次来到岩河。三十多位农民围站在高正辉身边，还有人拿出手机拍摄剪枝视频。安徽省委办公厅驻岳西县岩河村工作队第一书记郭承勇告诉记者，今年岩河村60亩梨园产了3万斤雪梨，是收成最好的一年。在农业科技工作者的支持下，岩河村32户农民人均收入增加了10%。

通过举办技术培训、现场观摩指导等形式，安徽省农科院的“科特派”们累计举办技术培训班565期，培训农民超过2万人次。

献智献力，构建在地化服务体系

“行业传帮带是我们的传统，培养青年科技骨干，接续服务地方农业特色产业是我们的使命。”

11月10日，安徽省农科院与岳西县就双方合作共建的岳西特色农业研究所下阶段合作召开座谈交流会。原安徽省特色产业技术体系首席专家、岳西特色农业研究所所长范涛研究员将期待的目光投向了身旁的80后、省农科院园艺所仁果研究室主任、省果树体系岗位专家齐永杰博士。

多年来，如何有效提升科技成果转化效率、精准对接“三农”，一直是“科特派”们思考的课题。如今，以齐永杰为代表的省农科院的科技特派员找到了在地化服务这个“秘诀”。

2017年，通过院地“联姻”，岳西特色农业研究所应运而生。今后，省农科院岳西所“茶叶、蚕桑、蔬菜、果树、中药材、生猪”等6支专家团队，将紧密对接岳西县6个乡镇和30个重点村，协助当地开展乡村振兴示范创建工作。

“在地化科研服务平台能精准掌握地方农业发展的需求与变化，可以针对性地承接资金和项目。”有着30多年科技帮扶经验的范涛向记者解释，“通过院地工作人员联席办公，让技术、项目、资金等要素能快速有效支撑‘三农’。”

除了建设在地化服务平台，“科特派”们还在当地扶持、培养出一批创业型经营主体。通过打造一支“在地化科技特派员队伍”，农业专家的科研成果在地方有了“示范点”，农民群众致富增收有了“领头羊”。

“在果树种植方面，老汪绝对算是‘大半个专家’——敢想、敢试，还有思路！”齐永杰告诉记者。11月10日，岳西县温泉镇桃岭村的果园里依然群蜂飞舞，围绕挂在枝头的青绿色冬桃，“大专家”齐永杰和“大半个专家”汪金龙进行着技术交流。

“老汪啊，冬桃虽然收益高，但生长周期长，部分品种成熟期要到10月中下旬以后，你要控制种植规模，注意经营风险啊！”齐永杰温馨提示。

“哈哈哈，齐博士，今年果园里的26亩冬桃卖了30万元，我还打算架设自动化避雨棚，防雨、防风、防病，明年进一步提高产量和果实品质。”汪金龙则是充满信心。

“特混舰队”，激活乡村振兴全产业链条

今年5月，安徽省正式颁布文件，将科技特派员工作制度升级打造为“科技特派团”。在安徽省农科院，对口全省16个市59个县区的68个科技特派团已经完成组建。

为什么组建“科技特派团”？省农科院科研处研究员、安徽黟县“五黑”科技特派团团长龚传胜有着深刻体会：“通过一体承揽省财政农业科技成果转化项目和地方产业扶持资金，科技特派团这艘‘特混舰队’能够集结多学科、跨专业人才，集中解决农业产业发展中‘种、养、加（工）、销和品牌创建’等各环节问题。”

安徽省农科院科研处副处长黄慧进一步表示，“科技特派团”的工作能否做好，“关键在于资金链、创新链、人才链如何融入产业链。”

近日，在黄山市黟县柯村镇的山坳里，省农科院副院长赵皖平一行来到了“哼哼达”黑猪场调研。在猪场保种区，每一座猪舍不仅通过水帘等设施调节内部温度，“猪妈妈”们还能透过玻璃房直接晒太阳。同在柯村镇，距离不远的黄山国大生态农业科技有限公司则在“科特派”们的指导下通过了农业农村部畜禽养殖标准化示范场评估。

“记者同志你来看，这没脱壳的香榧100块一斤，脱了壳的400块一斤，中间的差别在哪里？是加工设备和种植技术嘛！”11月22日，在黟县泗溪村火炮岭香榧群，138株古香榧树长得郁郁葱葱，宏村小康香榧专业合作社负责人郑连军拿着两颗“和尚榧”给记者作对比——经过他粗大的双手，每年有5万斤香榧干果流向全国各地。省农科院农业工程研究所吴炜博士介绍，当前，安徽省地方标准“香榧良种采穗圃营建技术规程”正在制订中，黟县香榧后期加工标准化即将迎来良种保障。

从科技特派员“单枪匹马”对接大户，到科技特派团“对表”区域产业规划，激活乡村振兴全产业链条。来自安徽省农科院的科技特派团，正将服务“三农”的工作使命从第一产业向第二、第三产业延伸。

11月22日下午，在黟县举行的“五黑”农业特色产业科技特派团与企业交流会上，参会企业黟县徽黄旅游发展集团正在实施“农旅融合”转型。公司“黟品五黑”项目负责人舒翔明确表示：“我们希望游客来到黟县不仅能记住宏村、西递、塔川的宜人风光，还能带走黄山黑鸡、黑糯玉米、古黟黑茶等黟县味道。要实现这个目标，来自科技特派团的产业规划与技术支撑不可或缺。” （记者 马荣瑞 常河）

(责编：赵竹青、陈键)

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