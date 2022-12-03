原标题：跨界交流、深度融合，共谋空天动力创新发展

2022年11月23日至25日，第六届中国空天动力联合大会苏州专场在江苏省苏州市圆满召开。大会由中国科学技术协会、中国航天科工集团有限公司、中国航天科技集团有限公司、中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司、中国航天基金会等单位联合指导，中国科协航空发动机产学联合体、中国空天动力联合会等单位共同主办。来自全国百余家空天动力相关领域的科研院所、高校、企事业单位及苏州市人民政府300余位代表汇聚一堂，共话空天动力领域前沿热点问题，共享空天动力领域最新研究成果，共商空天动力领域产学研深度融合发展新思路。

本届大会主题为“跨界交流、深度融合，共谋空天动力创新发展”，包括开幕式、学术会议、行业展会、供需对接大会等系列活动。中国科学技术协会科学技术创新部刘兴平部长、中国航空发动机集团有限公司尹泽勇院士、中国航天科工集团有限公司副总经理魏毅寅院士、苏州市委副书记、市长吴庆文在开幕式致辞。南京理工大学陈光院士、中国航天科工集团有限公司朱坤院士、澳大利亚技术科学及工程院吴鑫华院士、中国航天基金会侯秀峰副理事长、中国航天科工集团有限公司唐燕副部长、中国航天科工集团有限公司第三研究院王大伟总会计师、中国航天科技集团有限公司第六研究院李斌副院长等嘉宾出席开幕式。

开幕式上举行了第三届《推进技术》奖励基金、第二届中国空天动力创新创业大赛、首届空天动力科普知识青少年挑战赛颁奖仪式及首届空天动力供需对接大会启动仪式。中国航天科工集团有限公司三院三十一所凌文辉所长主持开幕式。

第六届空天动力联合会议暨中国航天第三专业信息网第42届技术交流会作为大会主体活动，包括院士论坛和主题报告两个环节，中国航天科工集团有限公司朱坤院士主持院士论坛。

会议期间举办了第六届空天推进技术展会，五十余家空天动力领域企事业单位集中展示了空天动力领域研发、生产和使用全产业链技术研究与产品开发成果，空天动力科普展首次在展会亮相。（记者崔兴毅 通讯员徐阳 冯智华）

(责编：赵竹青、陈键)

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