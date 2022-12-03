刘 霞

原标题：“听音识病”的数字时代正在到来？有效性待验证 应谨防被滥用

随着人工智能和语音识别技术的不断进步，以及相关市场的发展壮大，利用语音识别疾病也引发了更多关注。有多个机构正在开展相关技术研究，也有初创公司致力于开发手机应用程序等。

法国《回声报》在近日的报道中指出，尽管“听音识病”市场方兴未艾，但其有效性仍需进一步验证，同时也要警惕相关技术被滥用。

“听音识病”发展迅猛

相关研究表明，所有影响肺部、心脏、大脑、肌肉或声带的疾病都可能导致声音改变。因此，使用数字工具分析录音，就能识别出疾病的特征，即所谓的“语音生物标志”。

鉴于此，科学家们正在利用人工智能辨别和处理人类各种声音，以及呼吸和咳嗽之类的声音模式，数字医疗界也在加速开发疾病特异性的语音生物标志，用于辅助诊断和评估疾病。

卢森堡卫生研究所精准健康部主任居伊·法盖拉齐正带头开展一项收集用于健康领域的语音样本的国际研究。他说：“过去5年间，智能手机大规模普及，人们能够在任何地方录制和传输语音数据。此外，得益于音频信号处理手段和人工智能技术的不断进步，‘听音识病’领域的相关研究大大提速。”

《回声报》在报道中指出，过去5年里，关于语音生物标志的科学研究和出版物越来越多，无论是用于诊断(通过录音来检测是否存在疾病)，还是用于患者随访(通过多次录音来检测疾病的发展或治疗效果)。

法盖拉齐强调，新冠疫情起到了催化的作用。自2020年初以来，多个国家开展了数十项研究，希望能通过对有症状者和无症状者的录音进行比较，据此检测疾病，或远程跟踪阳性患者。

而且，亚马逊Alexa、谷歌助手和苹果Siri等语音技术的普及应用，正在悄无声息地收集全球海量语音数据，也极大地推动了语音生物标志的广阔应用。

初创公司蜂拥而至

已经有初创公司进入“听音识病”市场，开发手机应用程序或在线软件。

例如，美国金楚吉公司已为保险公司和医疗保健专业人员提供了一种检测心理健康的工具。美国数字医疗初创公司“Sonde健康”也在利用音频信号处理和机器学习，监测评估哮喘和慢阻肺疾病患者的症状，并将此技术拓展用于新冠肺炎患者的早期预警系统。据悉，美国和印度已有多家公司正在使用该公司的技术，来帮助员工筛查新冠肺炎。

据《柳叶刀·数字健康》杂志报道，Sonde健康公司开展的临床实验证明，借助智能手机，通过分析患者语音的短片段，便可查找指向早期健康状况的异常现象，监测从呼吸系统疾病到帕金森病、慢性老年病等各种疾病，以及抑郁症、产后抑郁、认知障碍和脑震荡等精神问题。

以色列初创公司“Vocalis健康”同样聚焦于医疗领域的人工智能和语音分析应用，此前报道称，该公司的声音生物标志在评估一个人是否感染新冠病毒上的准确率超过80%。

这一领域也引起了制药公司的兴趣。据澳大利亚初创公司新闻网报道，今年9月，辉瑞公司斥资1.79亿美元收购了澳大利亚ResApp健康公司，后者开发的应用程序能根据病人的咳嗽录音检测新冠肺炎和其他呼吸道疾病，其中检测新冠肺炎的准确率高达92%，检测肺炎和哮喘的准确率分别为96%和90%。

有市场研究和咨询公司预测，2018—2027年，全球语音生物标志市场价值的年复合增长率将达23.3%。

尚需验证 仍存风险

尽管该领域目前发展势头很猛，但法盖拉齐认为，要证明研究结果的有效性，还有很多工作要做。因为大多数现有研究都在特定人群中进行，样本有限。《柳叶刀·数字健康》去年发表的述评文章《通过你的声音能诊断疾病吗？》也指出，“听音识病”将极大改善全球医疗健康服务模式，特别是辅助诊断新冠病毒感染患者，但在临床实践中，仍需要大量循证实践和数据验证。

一些计算机科学家也对使用人工智能来追踪精神障碍持保留意见，特别是像抑郁症这样的严重疾病，认为“听音识病”技术很难提供高度精确的结果。

除了需要在采集样本和训练人工智能模型方面取得进展外，人们也担心，与面部识别技术一样，检测语音生物标志的工具可能会在用户不知情的情况下被滥用。法盖拉齐认为，在设计相关工具时要考虑到该风险。

(责编：赵竹青、陈键)

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