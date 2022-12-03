航天新征程 | 中国航天员乘组完成首次在轨交接
2022年12月03日13:33 | 来源：央视网
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央视网消息：据中国载人航天工程办公室消息，中国航天员乘组完成首次在轨交接，神舟十四号航天员乘组将于12月4日返回东风着陆场。
12月2日晚，神舟十四、神舟十五号航天员乘组进行交接仪式，两个乘组移交了中国空间站的钥匙。
随后，两个乘组的6名航天员分别在确认书上签字。
神舟十四号航天员 陈冬：就要分离，我们即将完成神舟十四号任务。现在，我将空间站钥匙交给你们，预祝你们圆满完成后续任务。
神舟十五号航天员 费俊龙：谢谢你们，我代表神舟十五号，感谢你们前期为我们打下良好的基础，我们一定圆满完成神舟十五号飞行任务。
神舟十四号航天员乘组已完成全部既定任务，将于12月4日乘坐神舟飞船返回东风着陆场。目前，着陆场及各参试系统正在开展迎接航天员返回的各项准备。中国空间站正式开启长期有人驻留模式。
(责编：宋心蕊、白宇)
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