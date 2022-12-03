原标题：IMF总裁格奥尔基耶娃：中国在全球经济合作中应发挥主导作用，给世界经济注入新的希望

12月2日，国际货币基金组织（IMF）克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃应邀在广州举行的国际金融论坛（IFF）第19届全球年会上发表主旨演讲。在演讲中她表示，为应对日趋明显的全球经济下行风险，世界各国应当重视粮食安全，降低债务风险，携手积极应对气候变化。

此次国际金融论坛（IFF）以“世界大变局：共生与重构”为主题由本届年会由广州市政府同国际金融论坛（IFF）联合主办，邀请来自联合国、国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、新开发银行、国际清算银行等国际组织领导人，就应对气候变化、全球债务问题和落实联合国可持续发展目标等国际社会普遍关注的议题进行讨论。

格奥尔基耶娃对广州市举办此次会议表示支持和感谢。她说，“广州是共同讨论‘共生与重构’主题最合适的地方。在贸易和投资的推动下，广州市及大湾区很早就开始与世界共生共存。这一地区与世界的紧密联系，全球给千百万人带去了财富。”

格奥尔基耶娃对与中国政府近期出台的稳定房地产行业的相关政策表示支持。同时希望中国政府能采取更多措施进一步保障金融稳定。她表示，中国整体通胀水平不高，这给宽松的货币政策留出了发挥空间。

她支持各国积极重启维护全球产业链供应链安全的多边对话。表示必须要旗帜鲜明地反对反对全球经济碎片化。“假如世界分崩离析，彼此停止贸易，那么全球GDP势必将减少数万亿。世界根本无法承受碎片化的后果。”

她呼吁各国领导人应该采取行动共同应对挑战，只有合作才能实现共赢。她说，“中国这样的经济强国应发挥主导作用。中国在二十国集团（G20）峰会发出的建设性信号让人们看到了希望。”

对于应对如何应对全球经济风险，重建国际合作，共创未来，她给出了以下几点建议。

首先，解决粮食不安全问题。在过去几年中，粮食不安全的风险急剧增加。今天，超过8亿人没有足够的食物。解决粮食不安全问题需要国际合作。此外需要设立粮食专项资金和优惠贷款，并消除粮食和化肥的贸易壁垒。国际货币基金组织新设立的“粮食冲击窗口”也是应对粮食安全问题的努力之一。

第二，采取行动降低债务危机风险。像中国这样的大债权方及私营部门有责任带头。二十国集团的“债务处理共同框架”在乍得和赞比亚取得了进展，但债务处理须更快、更可预测。

第三，通过减少全球碳排放和增强应对气候冲击的韧性，加大共同应对气候危机的力度。中国在这两方面发挥着重要的作用。但同样重要的是，在全球范围内扩大气候行动的融资规模，且公共机构要参与私有资本的运用。国际货币基金组织新设立的“韧性与可持续性信托”，旨在向脆弱国家提供长期融资，主要目标是为激励私营部门大规模增加融资开辟空间。

最后，各国需要积极对话以抵制碎片化。世界各国政策制定者应开展建设性对话，包括参加多边论坛，这对避免出现最激烈、最有害的碎片化局面至关重要。“我们任何人都无法单独应对这些挑战，但通过合作，我们可以推动构建更可持续、更具包容性、最终让所有人受益的未来，”格奥尔基耶娃说。(中国日报社广东记者站)

(责编：曹淼、李源)

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