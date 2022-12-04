神十四航天员乘组返回全过程 总台独家采访三名航天员
2022年12月04日23:50 | 来源：央视新闻客户端
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21时02分：
神舟十四号航天员蔡旭哲安全顺利出舱。蔡旭哲说，首次6个月飞行，星河灿烂一览无余，期待重返太空家园。
20时56分：
神舟十四号航天员刘洋安全顺利出舱。刘洋说，回到祖国怀抱很踏实，中国航天永远值得期待。
20时51分：
神舟十四号航天员陈冬安全顺利出舱。陈冬：我为伟大祖国感到骄傲。
20时35分：
航天员身体状态检查正常。
20时26分：
三名航天员报告感觉良好。
20时24分：
返回舱舱门打开。
20时22分：
神舟十四号航天员返回地面，即将出舱。
20时21分：
返回舱舱门即将打开。
20时09分：
神舟十四号载人飞船返回舱成功着陆，返回舱呈水平状态。
20时00分：
距离地面6公里左右，返回舱抛防热大底。
19时59分：
返回舱落点第三次预报发出。
19时58分：
返回舱主降落伞打开。返回舱的降落伞分为引导伞、减速伞、主伞。
19时56分：
三名航天员报告感觉良好。
19时55分：
返回舱出“黑障区”。
19时52分：
返回舱进入“黑障区”。
19时49分：
返回舱落点第二次预报发出。
19时48分：
神舟十四号三名航天员正在返回，飞船推进舱与返回舱已分离。
19时37分：
神舟十四号三名航天员正在返回，飞船轨道舱与返回舱已分离。
(责编：白宇、岳弘彬)
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