12月3日，以“世界大变局：共生与重构”为主题的国际金融论坛（IFF）2022全球年会继续举行，在第二场领袖对话会上，国际金融论坛（IFF）联合主席、联合国大会主席理事会主席韩升洙，世界银行宏观经济、贸易投资局局长马赛罗·埃斯塔沃，丝路基金董事长朱隽等多位与会嘉宾针对“全球债务危机与金融风险防范”展开专题探讨。多位专家建议为解决新兴市场债务问题提供“中国方案”。

全球债务困境继续加剧

国际金融论坛（IFF）联合主席、联合国大会主席理事会主席韩升洙认为，新冠疫情爆发之后，政策环境变得更加富有挑战性。目前发展中经济体的外部公共负债已经达到了前所未有的高水平，全球的融资条件收紧，很多发展中国家的本币贬值，使债务困境进一步加剧。

随着成本上升，财政支持下降，大公司的利润率收窄，小企业破产的现象日益普遍，与此同时，很多公司要依赖杠杆融资的市场，然而借贷条件、标准都在收紧。这些外在因素有可能打击房地产市场，最糟糕的情况是出现房价大幅度的下跌，而房地产市场是潜在的宏观金融风险来源。

世界银行宏观经济、贸易投资局局长马赛罗·埃斯塔沃同样看到，中等收入国家的债务水平在过去十年里面急速上升，债务水平居高不下。但他反对将所有问题归结于疫情，因为在新冠疫情爆发之前的2019年，有一半低收入国家和中低收入国家已经在债务可持续框架里被认为是“高风险”，或者已经进入债务困局了。疫情只是导致更多的国家陷入困境。

他表示，高通胀以及目前进行的俄乌战争可能进一步恶化市场，现在偿付能力以及流动性方面受到影响的国家，接下来可能会“雪上加霜”。

发展中国家需防债务危机

如何预防发展中国家出现债务危机？韩升洙建议，主权债务人应当进一步控制高债务带来的风险，包括要和债权方协调进行更多的多边合作，获得国际社会的支持，对那些已经进入或者是接近债务困局的国家来说，双边和私人部门的债权人应当进一步的进行协调，从而进行先发制人的重组，来预防违约或者是旷日持久的损失。

他表示，只要能够适用G20的共同框架，应该以每个国家的积极情况来对待它们的债务形势，要增强可信的中期的财政政策的协调计划，从而来降低借贷和融资的成本，并且缓解债务可持续方面的担忧。与此同时，全球协调一致的减债措施，包括G20共同框架方面的债务的计划会发挥至关重要的作用来帮助有关国家扭转债务可持续性恶化的趋势。债务减免必须是快速的综合全面的，而且是具备规模的，从而使得对增长的影响最小化。

最后，韩升洙强调了各国资源的调集能力和政策能力，只有这些措施和地区、全球合作相结合，公共部门和私有部门密切合作，才能够在化解债务危机时发挥至关重要的作用。

古根海姆证券高级董事总经理认为，国际金融机构可以帮助政府、帮助官方作出更好的决策，以帮助低收入国家和新兴市场国家防御风险。同时各国也要时刻关注市场，关注自己内部的债务数字和金融数字，未雨绸缪做好资金准备。在国内市场里有效地消化本币借款，避免大量短期的借贷，设置重大项目合适的终止和退出方式。

马赛罗·埃斯塔沃介绍说，现在世界银行已经在增强共同框架，首先设置更快更高效的流程，其次推出偿债暂停的条款，来帮助相关国家缓解流动性压力。第三，为双边债权人评估有关国家适用框架和标准的过程中，提升确定性和透明度。最后，对于债务不可持续的中等收入国家也要加以关注，它们还没有资格加入共同框架，但确实存在着债务危机的风险，将它们排除在外不利于整个债务问题的解决。

专家建议打造“北京俱乐部”

为解决新兴市场债务问题，国际社会作出了很多努力，但显然还需要进一步加码。巴基斯坦央行前行长雷扎·巴基尔建议，当前需要建立一个能够提供激励措施的系统，督促大家及时采取行动。

他表示，国际社会需要一个充足的、有效的框架来化解有关国家的主权债务危机，提供债务重组的结果，实现债务的可持续性。同时能够提供良好的激励措施给到债务国家当局。新的债权人债权国出现，使得现有的一些体系必须进行改革。双边和多边的债权人协调、债权国协调，也包括要确保中国参与到这种债权方的协调当中，来共同向前推进。

雷扎·巴基尔因此建议，主要债权国可以考虑建立一个全新的机制，比如在巴黎俱乐部之外，创建一个“北京俱乐部”。因为是另起炉灶，设立机制的时候可以选择最合适当前形势的原则，通过债权国的主人公精神更好地发挥作用。有些场景之下，巴黎俱乐部也可以加入这样一个新的债权国俱乐部，实现全球合作，携手并进。

世界银行宏观经济、贸易投资局局长马赛罗·埃斯塔沃认同这个理念，他表示应对债务危机一定要有紧迫感，一定要让共同框架既能够吸引低收入国家，将来也能够帮助到所有的中等收入国家。如果巴黎俱乐部已经不能够成为这样的场所，人们也应该形成一个新的场所、新的安排来讨论减债的问题。中国在G20当中有着强有力的声音，现在也是最大的双边债权国之一，“北京俱乐部”将有能力完成人们的预期。

丝路基金董事长朱隽透露，早在2016年，中国还是二十国集团的轮值主席国时，就曾有过“中国是否要加入巴黎俱乐部”的讨论。“巴黎俱乐部决策时采取的是所有人必须达成一致的原则，中国是目前世界上最大的债权国，一般来讲大债权国肯定有更大的话语权和发言权，但是巴黎俱乐部却有这样的安排。”

因此，建立一个双边官方债权人的俱乐部，邀请巴黎俱乐部的成员加入其中，这样的想法让朱隽兴趣盎然，“有一个新的双边官方债权国的俱乐部，这倒不是说把IFS踢除在外，我们还可以和世界银行、国际货币基金组织、巴黎俱乐部合作。DSSI仍然具有必要性，它整体框架还是可行且重要的，无论对于债权国还是债务国而言都是如此。”

（来源：国际金融论坛（IFF）官方网站）

(责编：崔元苑、李源)

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