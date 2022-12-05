本报记者 马跃峰

图①：江西农业大学科技小院团队在江西宜春上高县曾家村的试验田。

周 亮摄（影像中国）

图②：河北邯郸曲周县白寨乡，中国农业大学现代农业科技小院的学生在进行田间管护。

郝群英摄（影像中国）

图③：河南禹州小麦科技小院刚建立时租用的农家院。

本报记者 马跃峰摄

数据来源 农业农村部

习近平总书记指出：“要推动乡村人才振兴，把人力资本开发放在首要位置，强化乡村振兴人才支撑”。

近年来，一些高校将学生派驻到农业生产一线，探索科技小院学生培养模式，强化乡村振兴人才支撑。目前，全国已有30余所涉农高校陆续建立了300多个科技小院。科技小院的师生们，协力将科技成果加速转化为农民可用的田间技术，提升科技直接服务种田的能力；农户通过接受农技培训、参与科普活动、提升科学素质，真正成为当地的农业科技人才。本报记者深入探访河南第一家科技小院河南禹州小麦科技小院，记录科技小院师生和当地农户的帮扶故事，调研科技小院如何更好地服务农村和农民，科技和人才如何更好地携手助力乡村振兴……

——编 者

碎秸秆、犁耙地、施化肥、播麦种，今年10月底，河南禹州市顺店镇康城村农民王雷收完玉米，抢着种上了16亩新麦。他抽空就到地里转转，在缺苗断垄处补种……

王雷种田勤快，以前一直觉得“肥多产量高”，但总是不见成效：“一亩地用掉100多斤化肥，但效益并不好。”王雷说，投入越来越大，收成却打了折扣，这咋办？后来按科技小院的建议，每亩先用50斤化肥，然后再追肥30斤，“不仅减少了化肥使用，还增了产。”

王雷所说的科技小院，是中国农村专业技术协会河南禹州小麦科技小院，2012年由中国农业大学牵头、以河南农业大学为依托建立。农业专家、学生走进田间地头，帮助农民解决实际问题。王雷，就是受益的村民之一。

目前，全国已有30余所涉农高校建成300多个科技小院，为农民提供全方位科技服务。今年7月底，教育部、农业农村部、中国科协印发《关于支持建设一批科技小院的通知》，确定对68个单位的780个科技小院予以支持建设，推动科技力量支撑农业生产，为农民提供零距离、零时差、零费用、零门槛的科技服务。在河南，从禹州辐射全省，已建成60个科技小院，涉及小麦、花生、辣椒等多个产业。“种地有疑难，科技小院来帮忙”，在当地可谓家喻户晓。

农技培训、田间出诊

帮助农民掌握实用的农业技术

“一看地里丰收了，科技小院的学生们就马上来取样、测产，对比施肥效果，比我们忙得还起劲！”禹州市顺店镇康城村村民李文涛，看着在田里忙碌的年轻人，不禁竖起了大拇指。

李文涛一家原本只有3.6亩地，粮食产量低，“出去干俩月，顶种一年地”，但丢下土地又舍不得。2012年科技小院入驻康城村，第一任科技小院负责人、河南农业大学2011级硕士生刘海坤建议他流转土地、规模经营。李文涛动了心，但心里也打起了鼓：“村里人多地少、地块分散，搞规模经营到底能不能行？”

一开始，李文涛生怕种不好那么多地。科技小院师生多次召集田间观摩会，组织村民参观科技小院示范田，展示新品种、测土配方施肥、一喷三防等技术集成的效果，帮助农户算经济账。在科技小院的支持下，他尝试流转了120亩地。

科技小院师生全程帮扶，为李文涛解决种田过程中的技术难题。流转土地的第一年，李文涛的小麦亩产达到1237斤，远超之前的亩产800斤。他种地种出了信心，2014年扩大承包面积，达到230亩。

地多了，种啥好？前几年，李文涛只知道种小麦、玉米。后来，科技小院师生研究发现，顺店镇有些年份严重干旱，部分地块因地势原因无法灌溉，导致粮食大幅减产。于是，小院师生建议改变传统的小麦、玉米轮作方式，引入更加耐旱的作物——谷子。在小院师生的建议下，李文涛改种150亩谷子，不但产量高，价格也比玉米高。

种粮，到底该咋施肥？刚承包土地时，李文涛听说有一种营养剂，每亩喷洒成本大约100元，可以增产200多斤小麦。“用过营养剂的麦子，叶面看着肥硕。可一问小院的专家才知道，这只是一种叶面肥，不能增产。”李文涛改用了科技小院的施肥技术，每亩小麦产量从800多斤增加到1200多斤，施肥量却从120斤降到100斤以内。

受益的不只有李文涛这样的种粮大户，还有接受科技小院培训的普通农户，小院实实在在地为农民解决了不少田间技术难题。科技小院第四任负责人、河南农业大学2017级硕士生付文介绍，小院每年开展数十次农技培训，主题包括小麦春季管理、夏玉米高产栽培等，打通了农业技术服务“最后一米”。截至目前，河南禹州小麦科技小院开展农技培训420多场、培训村民5万余人次，田间出诊800多次，帮农户解决实际问题3000多个，技术指导覆盖面积超500万亩。

禹州市乐君家庭农场负责人张继红说，她家有5口人、2亩地。2015年，流转承包了430亩地。从调整种植结构，种小麦、玉米、大豆、谷子，到测土配方施肥，提高农作物产量和品质，再到防病提醒、田间出诊，科技小院提供了全方位的技术支持。现在，她建起了豆腐加工厂，修了粮食仓库，实现了致富增收。

把实验室搬到田地里

扎根一线培养复合应用型人才

帮助村民种地、解决种田难题的科技小院，究竟是怎么来的？

在康城村，一个农家院里，河南农业大学教授叶优良回忆起10年前的过往——

2012年9月，在博士生导师、中国工程院院士张福锁的动员下，叶优良牵头在河南建立科技小院，“河南是农业大省，农民对农业技术的需求很大。农业科研必须瞄准‘解决田里的事儿’，建立科技小院，一方面可以推进测土配方施肥技术的普及，另一方面可以培养应用型人才。”

科技小院建在哪儿？

“禹州是典型的小农户种植区，很有代表性。”正在康城村做配方肥效果验证试验的叶优良，看到当地迫切需要农业科技支持，马上租下了一个农家院，开办了河南第一家科技小院。

农家院里有一座两层小楼，楼下作宿舍，楼上当培训室。由于长时间空置，电路老化、地板翘裂，他们重新铺设电路、地板，找来桌椅、床铺，购置被褥、炊具。“经费紧张、条件艰苦，但总算是迈出了第一步……”叶优良回忆说。

科技小院建起来了，叶优良却皱起了眉头，“村民不认可，不相信我们……”

怎么赢得信任？

硕士生刘海坤主动请缨，和同学们一起入户走访。刚到一户村民家门口，就遭到了婉拒。

“我们是科技小院的大学生，免费给老乡们提供农技服务。”“还有这种好事？不会是推销农药、化肥的吧？”

农户不理解不信任，他们就苦口婆心地解释；田里有技术难题，他们就跟着农户去实地解决……经过不懈努力，师生们终于赢得了村民的信任。他们通过走访了解到，康城村的粮食产量、农民收入都不高，但小麦施肥量大、氮磷钾配比不合理、病虫害多发……

3个多月后的一天，叶优良接到村干部电话，说请他到家里吃饭，原来是10个村民小组的负责人想邀请科技小院的师生帮忙进行技术指导。

这是科技小院发展的一个转折点。“村民从怀疑到信任，逐渐开始依赖小院。”叶优良说。

趁热打铁，科技小院马上推出“科技赶集”活动，把农业技术宣传摆到了集市上。同时，制作农事提示牌，打造科技长廊、科技胡同，开通技术服务热线、农事提醒短信、科普网站，不断加大宣传力度；开展测土配方施肥试验，请农户到试验田观摩，比较农作物长势，为村民提供实用的农业技术……

下到农田收集数据

科研选题方向瞄准种田难题

“找什么？”

“电测负压计。”

9月下旬的一天，河南农业大学硕士生胡雪铃拨开长长的玉米叶子，钻进了地里。两名本科生杨国印、上官龙生，拿着试验器材紧随其后。他们约摸穿行10分钟，在玉米地里找到了一根铁杆，上下挂着两个铁箱。打开箱门，读取数据，将水注入负压计……3人分工合作，开始试验。

“电测负压计的感应部件埋在地下0.9米到1米，可以测量土壤中水的分布和状态，再综合地下水氮浓度，计算出氮肥损失量，进一步改进施肥技术。”胡雪铃说。

测定叶绿素含量，再带上3株玉米，3人返回科技小院。

“株高2.73米、穗高122.6厘米、直径18.48毫米……”将玉米摆在地上，他们测量数据，认真记录。之后，戴上手套，拽断叶子，拿出刀具，劈开玉米秆，切断玉米穗……

“用烘箱烘干分离叶、茎、穗，然后粉碎、称重，回实验室分析测定氮磷钾含量，记录相关数据。”杨国印介绍。

翻看科技小院1500多篇工作日志，“取样、称重、配制试剂、处理氨挥发装置内的海绵片”等字样高频出现。过去10年，禹州小麦科技小院的师生先后做了“氮肥用量与杂草生长变化试验”“甜糯玉米专用肥试验”“冠层光氮匹配试验”“玉米干旱胁迫试验”“强筋小麦抗倒伏试验”等数十个试验，有力地支持了当地农业生产。

“我的毕业论文研究的就是小麦种植过程中的相关技术难题。”科技小院现任负责人、河南农业大学2020级硕士生田培雨说，近年来，河南为提高小麦品质、增加农民收入，调整了小麦种植结构，扩大了优质强筋小麦的种植面积。然而，康城村却没有大面积种植强筋小麦，原因在哪？田培雨把研究重点放在施氮量对不同筋型小麦产量、品质、抗倒伏的影响上，选择了6个小麦品种进行试验，借以帮助农民选种。

田培雨打开电脑，找出30多篇论文：《不同氮水平下小麦植株的碳氮代谢及碳代谢与赤霉病的关系》《施氮量与密度对玉米光氮分布、光合特性及群体生产力的影响》……“这些年，师兄师姐发表的论文，都与生产中的问题密切相关，真正把论文写在了大地上。”田培雨说。

融入农业生产实践

为乡村振兴提供人才支撑

西红柿炒鸡蛋、辣椒炒豆芽、木耳炒肉，三盘菜加一盆面，科技小院的午餐简简单单，却有滋有味……

“到小院，第一关是生活关。自己买菜、做饭，洗衣服，开三轮车下地‘出诊’，样样都得学。”在科技小院学习的徐皓晖说。

徐皓晖是河南信阳农林学院毕业生。去年，他的父亲听了叶优良讲课，决定让儿子到禹州小麦科技小院学习农业技术。徐皓晖感慨：“在田里学农学，和在学校的感受很不一样。以前学的一些知识，总是不能深入理解，到了田里，解决了实际问题，才真正体会了其中的意义。”

第二关是农活关。

“想象中的硕士研究生生活，就是做实验、写论文。没想到，在这里真正下地干起了农活。”付文说，自己学会了取土、测株高，适应了农村生活，科研也更接地气了。

融入当地，则是第三关。

许宇蒙，河南农业大学2022届本科毕业生。大一、大二期间，他利用暑假、国庆节到禹州小麦科技小院锻炼学习，大三主动申请回老家，参加了兰考科技小院。去年7月，他联系当地企业，成立种植专业合作社，发展了700多户社员，流转了2000亩土地，种植青储玉米、黑小麦。“我们推广测土配方施肥，推动农业转型升级，开办助农直播间，在线卖农副产品，帮助农民增收致富，做了不少事。”许宇蒙深感自豪。

叶优良说，科技小院的学生们，既是农艺师、农技宣传员、培训讲师、实验员，又是村干部、司机、厨师、修理工、支教老师。他们参与农技培训、乡村管理、脱贫攻坚、疫情防控，组织爱心支教、敬老爱老等志愿活动，与村民成了一家人。“刚开始，我担心小院生活条件差，学生们不愿来。10年了，同学们不但坚持下来了，还帮农户解决了不少问题，自己也得到了锻炼。”

2022年3月，河南省多部门联合发布了“关于开展河南省‘科技小院’助力乡村振兴志愿服务活动的通知”，依托全省已建、拟建的科技小院，组织动员100名以上科技小院专家，带领千余名研究生、本科生、技术骨干，开展百余项科技志愿服务活动。

“科技小院师生长期扎根农村，开展农技培训、田间出诊，弥补了以往农技培训互动性差、针对性不强等缺点。”许昌市科学技术协会主席田秋琴说。

河南省农村专业技术协会理事长张红阳认为，科技小院通过“政产学研用”一体化培养人才，服务农业生产，助力乡村振兴。河南省科学技术协会和河南农业大学将拿出专项经费，支持科技小院发展。

河南农业大学研究生院院长宋安东介绍，目前，教育部、农业农村部、中国科协确定对河南省29个科技小院予以支持建设，其中河南农业大学负责24个。2022年，河南农业大学为科技小院招收了48名硕士研究生，确保每个小院都有新生力量。下一步，学校将在科技小院探索本硕博贯通模式培养复合应用型研究生，在学位点和课题申报、研究生招生指标等方面予以支持。

“河南科技小院从禹州起步，培养了一批批科技农民、优秀农业专业研究生，输送了大批优秀人才，为乡村振兴提供了人才支撑。”河南农业大学校长介晓磊说。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 06 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经