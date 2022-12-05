本报记者 李心萍

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自2019年以来，人社部会同有关部门发布了5批共74个新职业。新职业的发布，吸引着各类人才不断涌入，为产业发展提供了人才支撑，实现了就业与产业发展的同频共振。随着职业发展潜能的不断释放，新职业的从业人员将拥有更大发展空间，新职业也将为经济高质量发展注入强劲动能。

浙江省杭州市余杭区永安稻香小镇，农业数字化技术员姜章通过在钉钉APP上建立种植“驾驶仓”、制定种植标准，有效改善传统农业手工作业效率低、不成规模等问题，帮助农民成为“新农人”。

江苏南京艾津植保农机部无人机驾驶员袁飞，在田间地头播种、施肥、除草，指挥无人机干农活，一天可以覆盖400至600亩地，效率远高于人工。如今，袁飞已成为种植户眼里的“超级帮手”。

前不久，《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》正式发布。自2019年以来，人社部会同有关部门发布了5批共74个新职业。新职业的发布，吸引着各类人才不断涌入，为产业发展提供了人才支撑，实现了就业与产业发展同频共振。新职业新在哪，将如何为经济发展注入新动力？记者进行了采访。

制定职业标准，规范培养机制

为就业市场提供“风向标”

这两年，袁飞非常忙。夏天，忙着做无人机植保飞防，秋天则忙着用无人机播种绿肥。“我们公司无人机驾驶员队伍规模不断壮大，目前已经超过20人，可以服务南京市近20万亩农田。”袁飞说。

袁飞是半路转行，但很多新同事都是“科班出身”。原来，无人机驾驶员作为新职业发布后，国内许多高校都开设了“无人机驾驶”相关专业。“在南京就有南京航空航天大学和正德职业技术学院开设了相关专业。”袁飞介绍。

不仅如此，市场上还涌现出许多无人机驾驶培训机构。

“我在甘肃有个培训项目，每月都要到当地培训无人机驾驶员。”31岁的陈鹏以前在北京一家培训机构当无人机教练，“我培训过的学员估计有好几千了。”如今，他和朋友建立团队，开展无人机相关业务。

北京市人力资源和社会保障局发布的新职业薪酬报告显示，无人机驾驶员年薪中位数约为12.53万元。“新职业发布后，明显感觉到相关培训、考证都更加规范，无人机驾驶员队伍也日益壮大。”袁飞说。

无人机驾驶员是新职业发展的一个缩影。国家发布新职业、制定相关职业标准，院校开设相关专业、开发新教材新课程，培训机构依据标准确定培训内容……“新职业发布后的一系列工作，有利于规范、完善新职业人才培养机制，有利于系统化培养相关人才。”对外经济贸易大学教授李长安说。

广东省战略性产业人才培养与评价联盟秘书长陈玉琪认为，新职业的发布，让想从事该职业的人能更加方便地进行技能培训，有利于行业“人才池”的形成。

“新职业是就业市场的‘风向标’，作为技能人才培养院校，相关职业标准的出台为我们设置专业、开发教材提供了依据和参考。”广州市公用事业技师学院信息文创产业系副主任叶春晓说，例如，数据库运行管理员新职业发布后，学校今年9月份正式开设相关专业。

“接下来，我们还将做好新职业人才培养、评价工作，从而实现人才培养和市场对接、与社会需求同步。”人社部有关负责人说。

创新职业内容，广泛吸引人才

为青年成长搭建“大舞台”

2020年，18岁的刘思雨在第一届全国技能大赛中获得了物联网技术项目金牌。为吸引刘思雨加入，新大陆科技集团开出百万年薪。

“新大陆科技集团的设备比较先进，我平时训练也经常用他们提供的设备，选择与他们签订就业意向，感觉自己可以学到更多。”刘思雨说，希望自己能在物联网工程技术员这个新职业上走得更远些。

新职业重在“新”，新颖的职业内容和就业方式，不仅可以吸引青年人加入，也有利于青年人施展才华。

在山东栋梁科技设备有限公司工业与教育研究院，机械相关专业受到越来越多年轻人的青睐。“不少年轻人觉得机器人非常酷炫，所以选择学习相关专业，让一度冷门的机械专业再次受到欢迎。”院长刁秀珍说。

作为新职业之一，工业机器人系统操作员的工作就是让“聪明的”机器人“听话”，完成这个目标，需要掌握不同型号机器人的编程语言，对各式各样的工业机器人进行调试指挥。“想要成为一名合格的工业机器人系统操作员，首先要成为一个掌握编程、控制、机械等多项专业技术的复合型人才。”刁秀珍说。

“不同于传统的车铣工种，工业机器人系统操作员的工作更有趣，也更容易体会到成就感。”济南科德智能科技有限公司机器人工程技术人员白坤鹏说。

凭借数字化管理师的“副业”，彭龙成为全国闻名的“低代码乡村教师”。彭龙是四川省泸州市古蔺县皇华中学数学教师，面对农村寄宿制学校留守儿童多、缺乏科学的数据管理系统等难题，彭龙自学代码，开发搭建了43个应用，用于值周考勤、培训报销、教师查课、学生请假、卫生管理等，有力推动了学校的数字化建设。

“数字化管理师这个新职业打开了我的视野，让我觉得自己的舞台更大了，能干的事情更多了。”彭龙说。

创造就业岗位，推动产业升级

为人才供给深挖“蓄水池”

新职业体现了新技术、新趋势、新需求。《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》首次标注了数字职业，包括“机器人工程技术人员”“数据库运行管理员”等。数字职业不断增多，反映了各行业数字化进程及数字经济发展趋势。

“新职业的发布，可以促进人才培养体系的完善，让人才供给更充足，推动产业健康发展，从而创造更多的就业岗位，这就是新职业与产业间的良性循环。”李长安说。

以数据库运行管理员为例，“数据库几乎是每个企业必备的，无论是大企业还是小企业，都需要数据库运行管理员。”陈玉琪介绍，随着数据库运行管理员“人才池”进一步扩大，将助力企业更好地使用数据库，促进企业的数字化转型，而企业的高质量发展，将创造更多更高质量的就业岗位。

近年来，姜章作为首席执行官，带领浙江谷绿农业科技有限公司与杭州市余杭区永安稻香小镇紧密合作，通过数字化改造，推动永安稻香小镇的稻米销售额连年攀升，同时也培养了大量的农业数字化技术员。截至目前，浙江谷绿农业科技有限公司培养了8000多名农业数字化技术员，服务31个县，赋能287个种植生产供应链企业，助力超10万人增收，带动35个农业产业带发展。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 08 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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