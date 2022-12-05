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健全资本市场功能，更好服务实体经济和投资者是一项系统性工程。要建设中国特色现代资本市场，进一步健全资本市场功能，更好服务构建新发展格局、推动高质量发展

党的二十大报告明确提出要“健全资本市场功能，提高直接融资比重”。如何健全资本市场功能，更好服务实体经济和投资者，这涉及深化改革、防控风险、加强监管等诸多方面，是一项系统性工程。

30多年来，特别是党的十八大以来，我国资本市场改革发展取得重大进展，市场规模跃居世界前列，市场结构大幅改善，市场韧性和活力全面增强。其中一个重要的经验就是，走出了一条既遵循资本市场一般规律又具有中国特色的发展之路。

在注册制改革方面，我们提出坚持尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段特征3个原则，突出把选择权交给市场这个本质，建立了以信息披露为核心、全流程公开透明的发行上市制度。同时，从我国国情出发，坚持放管结合，加强事中事后监管，绝不是一放了之。从注册制试点情况看，市场各方总体上是认可的，获得感也是强的。

在提高上市公司质量方面，我们发挥合力，强化上市公司信息披露和公司治理监管，健全上市公司做优做强的制度安排。尤其是在退市改革中，坚持“应退尽退”，拓宽多元退出渠道，努力做到既要“退得下”、又要“退得稳”，促进市场优胜劣汰。

建设中国特色现代资本市场，进一步健全资本市场功能，更好服务构建新发展格局、推动高质量发展，重点应把握好以下几个原则：

一是坚持和加强党的全面领导。把市场的力量与政府的作用更好结合起来，不断推进资本市场治理体系和治理能力现代化。

二是坚持服务实体经济这个着力点。主动融入经济社会大局，更好落实高水平科技自立自强、建设现代化产业体系等战略部署，制定实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案。

三是坚持完善资本市场基础制度。深入推进股票发行注册制改革，统筹推进一揽子关键制度创新，扩大高水平制度型对外开放，不断增强市场活力和国际竞争力。

四是坚持守牢风险底线。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，稳妥做好重点领域风险防范处置，推动依法将各类金融活动全部纳入监管。

五是坚持人民立场。牢记保护中小投资者合法权益的监管使命，充分尊重投资者、敬畏投资者，完善立体化的投保安全网，切实增强投资者获得感。

（作者为中国证监会党委书记、主席，本报记者赵展慧采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 10 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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