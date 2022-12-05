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银保监会

加强管理银行表外业务风险

2022年12月05日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月4日电  （记者欧阳洁）为进一步加强商业银行表外业务风险管理，银保监会对《商业银行表外业务风险管理指引》进行了全面修订，形成了《商业银行表外业务风险管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》要求商业银行应将表外业务纳入全面风险管理体系，准确识别各类表外业务风险，并根据业务种类和风险特征实行差异化管理。

　　《办法》将表外业务划分为担保承诺类、代理投融资服务类、中介服务类、其他类四大类，对不同类型的表外业务提出了差异化的监管和管理要求。对银行承担信用风险的担保承诺类业务，重点监管信用风险，关注统一授信执行、表外业务信用风险转换系数、表外业务垫款等情况。对代理投融资服务类、中介服务类业务，重点监管操作风险、声誉风险，关注业务操作规范、客户投诉、金融消费者保护等情况。

　　《办法》要求商业银行按照实质重于形式原则和穿透原则，准确识别、评估和缓释各类表外业务风险，针对相关资产的风险分类和减值准备计提、风险加权资产计量和资本计提、相关风险准备金计提等方面提出明确要求。同时要求银行对表外业务情况进行信息披露。信息披露的内容包括但不限于各类表外业务的规模、结构、风险状况等。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月05日 10 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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