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我国完善境外机构境内发行债券资金管理

2022年12月05日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月4日电  （记者吴秋余）为进一步扩大金融市场双向开放，中国人民银行、国家外汇管理局近日联合发布《关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》（以下简称《通知》），完善境外机构境内发行债券（以下简称熊猫债）资金管理要求，进一步便利境外机构在境内债券市场融资。《通知》自2023年1月1日起施行。

　　《通知》主要内容包括：一是统一银行间和交易所市场熊猫债资金登记、账户开立、资金汇兑及使用、统计监测等管理规则。二是规范登记及账户开立流程，熊猫债发行前在银行办理登记，允许分期发行中首期登记开户、后续发行后逐次报送发行信息，并可共用一个发债专户。三是完善熊猫债外汇风险管理，境外机构可与境内金融机构开展外汇衍生品交易管理汇率风险。四是明确发债募集资金可留存境内，也可汇往境外使用。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月05日 10 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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