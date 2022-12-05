本报记者 吴月辉

12月4日20时09分，神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，被称为“最忙乘组”的神舟十四号航天员陈冬、刘洋和蔡旭哲安全出舱、身体状态良好，神舟十四号载人飞行任务取得圆满成功。

提早筹划多次演练，为首次夜间低温返回做足准备

此次神舟十四号飞船在寒冬季节夜间返回，这是着陆场系统时隔17年又一次在夜间执行航天员搜索救援任务，极寒和暗夜给搜救任务带来很大困难和挑战。

根据气象部门预测，着陆当天气温低至零下15摄氏度。为此，东风着陆场提早筹划，充分准备，迎接航天员回家。

12月1日，神舟十四号搜救回收任务组织最后一次全系统综合演练。此前，东风着陆场已经分阶段组织了多次演练。其中，直升机搜救分队通过14个场次的夜航训练和降落训练，突破了直升机夜间在戈壁软沙区降落的关键技术。地面搜救分队对着陆区进行了地毯式勘察，详细记录和整理了车辆易通行轨迹，为夜间快速机动做好了准备。除搜救任务之外，地面分队还承担了医监医保、外围警戒、返回舱处置与回收等重要工作。

载人航天工程着陆场系统副总设计师、酒泉卫星发射中心正高级工程师卞韩城说：“针对夜间搜索难题，基于我国北斗导航系统在着陆场应用，科技人员建设了天空地一体化搜索引导体系。同时调配具有微光、红外功能的小微型光学设备在地面布阵，提升夜间搜索发现返回舱的能力。测控通信部门增加了设备数量，搜救回收车辆也进行了相应的改进改装。”

夜间极寒条件可能会导致设备异常，东风着陆场对所有野外工作设备均进行了抗低温防护，为车辆加装了低温启动装置，给通信设备配足了备用电池，着陆现场临时搭建场所均按8小时供暖配齐电力保障设施。

卞韩城说：“现场的医监医保医疗救护车也得到维护升级，加装了燃油暖风机调节车厢温度，20分钟内可将舱内温度升高至20摄氏度以上。航天员在着陆现场就能吃上热饭、喝上热水、用热水洗漱。此外，医疗救护队还为航天员准备了保温毯、保温被和暖宝宝等。”

“太空天路”全程助力，确保飞船和航天员安全“回家”

航天员在返回地球家园前，要经历“整理房间”、“收拾行李”、锻炼身体、熟悉流程等多个环节，其中航天员与地面的联系以及航天员的身体健康状况，都是地面科研人员最为关注的事情。

中国航天科技集团五院西安分院为空间站天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱研制的中继终端，是空间站与地面建立通信联系的重要通道，航天员在空间站内生活的状况、与地面的通信以及地面对空间站的测控，都是通过中继终端来实现的。

中国航天科技集团五院载人飞船系统总体副主任设计师彭华康说：“‘三舱’内的仪表计算机应用软件，可以提供空间站各个系统的工作状态以及航天员的身体状况，这些信息最终通过中继终端传回地面，供地面的科研人员进行数据分析。”

当航天员从空间站天和核心舱进入神舟十四号飞船后，“太空出差三人组”就踏上了回家路。

中继终端在返回前的几天正式开始工作，通过与天链中继卫星实现“太空握手”，搭建了信息传输的太空通道。地面与飞船和航天员的通信，地面测控信号的传输都需要通过中继终端搭建的“太空天路”来完成。

在神舟十四号飞船返回舱返回地面的过程中，地面测控起着非常重要的作用。地面测控站通过计算飞船返回控制参数，控制飞船的顺利返回。为进一步确保航天员的安全，提升飞船自主运行的能力，飞船系统设计了在轨自主应急返回的救生方案。一旦飞船与地面失去联系，地面指挥系统无法为飞船计算准确的落点，飞船将启动自主应急返回系统。

返回器进入大气层时，与周围空气激烈摩擦，会形成一个高温高压的电离气体层，这个气体层包裹在返回器表面，隔绝返回器与地面测控站之间的通信联络，形成一个黑障区。这种危险的现象，会使返回器偏离预定的着陆区域，延误对返回器的及时搜索和救援，严重时还会危及飞行安全，甚至可能危及航天员的生命。

为解决黑障区的跟踪测量问题，中国航天科工集团二院23所科技人员使用自主研制的两款雷达，从神舟十四号飞船进入大气层就开始跟踪测量，有效确保飞船和航天员安全顺利“回家”。

9种模式精准定位，实现返回舱顺利回收着陆

回收着陆是载人飞船飞行任务的最后阶段，也决定着飞行任务的最终成败。

为保证航天员的生命安全，提高回收着陆系统工作的可靠性和安全性，中国航天科技集团五院508所为回收着陆系统设置了9种故障模式，涉及正常返回、中空救生、低空救生3种基本返回工作程序，以全面保证返回舱的安全返回与着陆。

当神舟十四号飞船返回舱顺利返回地球家园后，如何迅速找到返回舱和航天员成为地面搜救人员最关心的事情。

天线网络是航天员与地面建立联系的重要信息通道，所有与地面建立联系的信号都必须通过天线网络进行分类、过滤和传输。神舟十四号飞船返回舱天线网络要在飞船着陆后，通过开关选择接通朝向地面上方的天线，确保地面的搜救人员可以通过天线网络来找到返回舱。

为保证地面搜救系统及时搜索到返回地面的返回舱，除布设一定数量的雷达，跟踪测量返回舱轨道并预报落点位置外，返回舱上还配有自主标位设备，告诉搜救人员“我在这里”。

据中国航天科技集团五院专家介绍，为方便夜间寻找返回舱，飞船返回舱的“肩部”位置装有闪光灯，便于直升机在夜间发现返回舱。当返回舱降落在海上时，返回舱底部装有的海水染色剂会缓慢释放，将附近水面染成亮绿色，持续时间可达4小时，以引导飞机和救捞船搜索。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 12 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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