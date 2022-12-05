刘诗瑶

作为空间站建造阶段的首次载人飞行任务，神舟十四号这一棒接力，可以说接得稳、握得实，再次证明了中国航天永远值得期待

冬日的冰封大漠，因拥抱凯旋的飞天英雄而火热。神舟十四号航天员胜利归来，陈冬、刘洋、蔡旭哲3名航天员用满格的信心、满分的表现，为中国人第九次太空之旅画上完美的句点。

“中国空间站永远值得期待！”透过神舟十四号乘组的双眼，我们得以饱览中国空间站升级扩建后的崭新面貌，“大三居”宽敞舒适，科学实验舱有模有样，组合机械臂默契开工。太空家园在细节上处处彰显着航天人的匠心巧思，“T”字基本构型空间站在距离地球400公里的轨道上自在遨游，无愧是“太空中最闪亮的星”。

任务重、难题多、挑战大，神舟十四号乘组被称为空间站任务的“最忙乘组”，一点也不夸张。最令人难忘的，莫过于那些载入史册的“首次”。首次利用气闸舱和小机械臂进行出舱，首次实现航天员乘组在轨轮换，展现着我国载人航天工程的卓越能力，代表着中国人探索太空能力的提升；首次在轨进入科学实验舱，问天和梦天实验舱惊艳亮相，为未来我国乃至全球开展空间科研提供了更大平台；首次应用于三舱三船的新技术新材料，将加速全行业产业链的创新进程。作为空间站建造阶段的首次载人飞行任务，神舟十四号这一棒接力，可以说接得稳、握得实，再次证明了中国航天永远值得期待。

“永远值得期待”的底气十足，源自中国航天人的了不起。为了一飞冲天，神舟十四号航天员积极挑战空间站训练，“特别较真”“给自己加码”“坚持做到优秀”是3人训练时践行的初心和诺言。无数飞天追梦人坚守岗位，为任务成功保驾护航，只为换来一句亲切熟悉的“感觉良好”。“永远值得期待”的从容自信，背后是新时代伟大变革的强大支撑，是新型举国体制下对科技创新的高度重视和不懈投入。“永远值得期待”的昂扬之势，还体现在青少年对航天的热情和向往日渐增长。在神舟十四号乘组的太空授课中，天地互动妙趣横生，广大青少年被引燃的好奇心和想象力，将为中国航天事业发展注入生生不息的活力。

今年是中国载人航天工程实施30年，一代代航天人筚路蓝缕、自力更生、薪火相传，将空间站蓝图变成美好现实。6名航天员太空“会师”的印记闪耀星河，成为中华民族飞天圆梦的生动注脚。中国空间站如今正式开启长期有人驻留模式，每一个半小时绕地球一圈，当华夏儿女举目远眺，将与太空里的同胞共享同一份感动与豪情。

离开中国空间站之前，神舟十四号乘组将空间站钥匙郑重交到神舟十五号乘组手中。这把钥匙，交接的是沉甸甸的责任，饱含的是依依惜别的深情，传递的更是金光闪闪的梦想。新时代新征程，航天人奋勇向前、勇攀高峰，必将为建设航天强国、科技强国作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 12 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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