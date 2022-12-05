本报兰州12月4日电 （记者付文）日前，甘肃省完成2022年生源地信用助学贷款发放工作，共发放贷款28.34亿元，惠及全省35.63万名贫困大学生；贷款发放金额、惠及人数较去年分别增长20.22%、3.06%。

今年以来，甘肃通过“续贷”远程线上办理、“首贷”异地授权办理、延长贷款受理期限等方式，确保家庭经济困难学生“应贷尽贷”。持续落实贷款额度提高政策，本专科生申请贷款额度由不超过8000元提升至不超过1.2万元，研究生由不超过1.2万元提高至不超过1.6万元，并将生活费纳入贷款支持范围，每人贷款平均额度达7953.05元，较去年增长约1100元。全面落实助学贷款免息及本金延期偿还政策，至10月末共为6309名学生办理本金延期偿还手续，涉及金额1907万元；同时退还新政策出台之前已收利息163万元，有效缓解借款学生还款压力；符合免息政策条件的学生无须申请即可享受利息减免，预计全年免除利息9075.21万元，惠及毕业学生57.9万人次。

自2007年以来，甘肃累计发放生源地信用助学贷款203.51亿元，惠及贫困学生116.46万人、331.07万人次，有力保障了家庭经济困难大学生顺利入学并完成学业。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 12 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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