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广西发布2022年乡村振兴急需紧缺人才目录

2022年12月05日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁12月4日电  （记者祝佳祺）广西壮族自治区人力资源和社会保障厅日前发布《2022年广西乡村振兴急需紧缺人才目录》，确定了9个产业、162个急需紧缺岗位，为各级各部门制定乡村振兴人才政策提供参考，辅助相关单位开展人才引进、培养等工作。

　　《目录》将紧缺类型分为数量紧缺、能力紧缺、供给紧缺、动态紧缺4类。数量紧缺为人才现有数量不足；能力紧缺为人才素质能力与需求有差距；供给紧缺为人才培养数量不足和招聘困难；动态紧缺为产业快速发展和重大工程（项目）引进带来的人才紧缺。

　　根据《目录》，急需紧缺岗位分为管理类、专业技术类、市场营销类、高技能类4类。其中，专业技术类人才需求最为迫切，岗位占比高达63.58%，农艺师、乡村小学美术教师、急诊医学科医师等岗位的紧缺度最高。

　　在农林牧渔业、现代服务业、教育产业、大健康产业、文化产业、节能环保产业、大数据产业、仓储/物流产业、建筑产业9个重点发展的产业领域中，农林牧渔业、现代服务业、节能环保产业的岗位占比分别排名前三。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月05日 15 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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