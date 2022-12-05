本报记者 谷业凯

随着信息技术与经济社会的融合，数据成为驱动数字经济发展的引擎。如何促进数据要素的高效配置，怎样进一步激活数据要素潜能？日前在京举行的数据安全与数据要素化研讨会上，与会专家围绕这些问题展开了讨论。

在推动数据市场化改革方向和路径上，中国经济体制改革研究会会长彭森认为，要处理好政府与市场的关系，引导数据要素市场化配置，不断激发市场活力，同时也要处理好制度创新和技术创新的关系以及构建兼顾效率、公平、安全的数据治理体系。

中国电子信息产业集团副总经理陆志鹏结合实践分析认为，从目前信息技术发展的趋势看，数据资源和数据应用之间应进行解耦，即存在一个可被定义为“数据元件”的中间态。通过这种方式，将数据的所有权和使用权分开，明晰数据的权利归属；再把数据从资源到应用形成三级市场——数据资源、数据元件市场和数据产品市场，以此来解决定价、分配等问题，构建灵活高效的数据要素流通体系。

“数据只有流动起来，才能发挥它的作用，提高生产力。”清华大学社会科学学院经济学研究所副所长戎珂说。

近年来，国内企业在破解数据安全与数据要素化、市场化等难题方面，取得了一系列进展。中国电子数据治理工程指挥部技术部主任国丽举例说，为实现对整个数据要素化全流程的管控、调度和任务分配，他们率先研制出业界首个数据要素操作系统。

“作为链接数据要素化生态产业链的核心能力平台，数据要素操作系统向下可以对接各类数据工具、数据资源，向上可以对接各业务平台。下一步，我们将以此为基础，在更多地方探索制度、市场、技术相结合的落地实践，推动数据低成本、高效率的流通和交易。”国丽表示。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 19 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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