原标题：中国航天员首次冬季夜间返回东风着陆场

新华社酒泉12月4日电（黄一宸、奉青玲）12月4日20时09分，神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场着陆，3名航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲平安落地。这是中国航天员首次在冬季夜间返回东风着陆场。

东风着陆场位于我国巴丹吉林沙漠腹地，冬季冷空气势力强。据酒泉卫星发射中心气象预报团队统计，近20年内，着陆场同期夜间极端温度接近零下26摄氏度。

面临低温、暗夜双重考验，载人航天工程各系统合力以最可靠、最安全、最温暖的方式迎接神舟十四号航天员凯旋。

低温主要影响设备适应性与人员保暖。“我们对所有野外工作设备都进行了抗低温防护，车辆加装了低温启动装置、通信设备配足了备用电池、着陆现场临时搭建场所均按8小时供暖配齐电力保障设施等。”酒泉卫星发射中心正高级工程师、载人航天工程着陆场系统副总设计师卞韩城说，针对低温环境，着陆场对物资器材进行了充分准备。

在航天员保障方面，中国航天员中心神舟十四号任务着陆场试验队责任总师徐冲表示，这次搜救回收任务优化了医监医保工作流程，减少航天员舱外暴露时间，让航天员可以及时进入温暖、明亮的医监医保载体。

据了解，中国航天员中心营养保障团队精心准备了航天员返回地球后的第一顿饭，符合膳食营养搭配要求、着陆初期再适应特点，同时充分考虑3名航天员个人的口味喜好。

与夜间条件相伴而来的，是搜索困难、驾驶危险等问题。关于夜间搜救回收工作的开展，这次任务呈现出3个特点。

一是持续进行技术升级。卞韩城介绍，东风着陆场基于我国北斗导航系统应用，优选天基、空基、地基弹道测量数据送往搜救直升机，建设了天空地一体化搜索引导体系；运用共口径、长焦距、柱型直升机光电吊舱和具有微光、红外功能的小微型光学设备，有效提升夜间搜索发现返回舱的能力。

二是充分熟悉搜救环境。空中搜救分队由具有丰富夜航经验的飞行员组成，事先对着陆区内各种地形地貌、危险物进行了标记，突破直升机夜间在戈壁软沙区降落的关键技术。地面搜救分队对着陆区进行了地毯式勘察，详细记录了车辆易通行轨迹，为夜间车辆快速机动做好准备。

三是预先做好风险控制。航天科技集团五院载人飞船回收试验队总体技术负责人彭华康表示，这次飞船返回仍采用5圈快速返回模式，根据返回再入飞行运动规律确定着陆时间后，提前组织回收试验队围绕返回过程故障、着陆环境异常、处置工序故障等故障模式，准备近20种处置预案，并进行多次演练。

(责编：赵竹青、陈键)

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