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国内油价或迎年内第九跌 92号汽油有望回归“7元时代”

2022年12月05日08:39 | 来源：经济参考报
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原标题：国内油价或迎年内第九跌 92号汽油有望回归“7元时代”

　　近期，全球能源供应前景难测，国际油价跌至年内低位。受此影响，12月5日国内油价或迎来年内第9次下调，大概率刷新下半年以来的最大跌幅。届时国内多数地区92号汽油有望回归“7元时代”。

　　11月中旬以来，国际原油经历宽幅震荡。石油输出国组织（欧佩克）成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”考虑增产50万桶/日的传言引发油价暴跌，然而随后沙特能源大臣出面否认增产消息并表示延续减产200万桶/日的计划，国际原油止跌回弹，走出V字折线。经历短暂的震荡后，有数据再度显示全球经济放缓迹象，叠加疫情形势趋于严峻，市场担忧情绪迅速拉升，国际原油大幅走跌，WTI原油跌至2021年12月以来价格低点。随后市场猜测“欧佩克+”或将继续减产以支撑油价，国际油价又迅速走高，延续震荡走势，不过整体处于低位运行。

　　在此之下，国内成品油零售限价呈现下调预期。截至北京时间12月2日，本轮第9个工作日，中宇原油估价82.50，较基准价-7.00或-7.12%，对应下调410元/吨。金联创测算的变化率为-7.96%，对应的国内汽柴油零售价应下调420元/吨。

　　根据“十个工作日”原则，本轮国内成品油零售限价调价窗口为12月5日24时。金联创成品油分析师王珊表示，考虑到近期原油有所反弹，本轮调价最终幅度或有适度收窄，预计下调410-420元/吨左右，折合升价或在0.31-0.35元之间，大概率刷新下半年以来的最大跌幅。届时国内多数地区92号汽油或有望回归“7元时代”。

　　中宇资讯数据显示，截至目前，2022年国内成品油零售限价共经历22轮计价周期，其中有13次上调，8次下调，一次搁浅。涨跌互抵后，汽油上调幅度共计1470元/吨，柴油上调幅度共计1415元/吨。若本轮下调落实，则2022年国内成品油调价将迎来年内第9次下调。

　　中宇资讯分析师李佳颖介绍说，上一轮国内成品油下调落实后，国内成品油市场出现明显的下行走势。传统消费旺季过后，汽柴油需求加速下滑，多个地区购销氛围清淡难改，大部分单位选择下调汽柴油价格。

　　截至12月1日，中宇资讯监测国内30个主要省区市中石油、中石化批发均价显示，国六92号汽油为8740元/吨，较前一计价周期末下跌293元/吨；国六0号柴油为8825元/吨，较前一计价周期末下跌359元/吨。

　　“后市来看，市场对供需端的担忧逐步减弱，市场信心恢复或有助于国际原油价格进一步回升。未来汽柴油供应相对充足，但需求端始终未见明显起色。国内市场方面，天气逐步转冷，后期车载空调用油量或有所增多，短线来看汽油需求前景或好于柴油。综合考虑下，汽油价格或稳中小涨，而柴油价格或以窄幅整理为主。”李佳颖称。（记者 王璐）

(责编：赵竹青、陈键)
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