原标题：确保群众温暖过冬 能源保供进入迎峰度冬关键期

这几天，受寒潮天气影响，多个省份出现了低温雨雪等天气。目前正值供热季，煤电的需求持续攀升，能源保供也进入迎峰度冬的关键时期。记者了解到，当前煤炭产量以及电厂存煤量稳步提升，全力保障各地供热需求。

国家统计局数据显示，今年10月份我国煤炭产量达到3.7亿吨，同比增长1.2%，特别是四季度以来，国内各大煤矿加快产能释放，产量保持高位水平，全力保障供暖煤炭需求。

中国能源研究会学术顾问 国家发改委能源研究所研究员 周大地：煤炭目前的生产能力，煤炭供应比较充足，从资源保障和供热系统现在的能力来看，暖暖和和过个冬天不成问题。

陕西榆林是我国重要的电煤生产基地，原煤年产量年均超过5亿吨。记者注意到在做好疫情防控的同时，当地各大煤矿强化生产调度，充分挖掘潜能释放优质产能，新增5处智能化采掘工作面，开采和供应能力持续增加。

陕西南梁矿业负责人 付二军：截至目前，保供工作正在稳步有序推进，保供完成履约率达60%。

扎哈淖尔露天煤矿是东北地区重要的能源输出基地之一，地质储量达到近10亿吨。记者在现场看到采煤机、转载机等设备联动运转，输煤皮带满载煤炭正源源不断地传送，各个生产系统正在满负荷大功率运行。11月以来，该煤矿已经累计产煤超过200万吨。

国家电投副总经理 徐树彪：为了保证冬季的供暖，首先我们确保煤炭生产产能，我们在现场采取了智能化和无人驾驶的管控系统，在（东北）区域的煤炭产能已经达到了7000多万吨，达到了生产的满负荷。

煤炭加大开采力度，那电厂的存煤就更有保障。中国煤炭工业协会数据显示，目前沿海重点电厂的煤炭库存量都达到10天以上，特别在东北重点电厂的煤炭库存量都达到15天以上。在内蒙古通辽热电公司，每天都有“煤炭专列”准时到达。

内蒙古通辽热电公司负责人 孙少山：为保证供热质量，我们各台机组提高负荷率，始终保持煤位在上限运行，确保机组20天以上的用煤需求。同时完成自动化改造升级，节能降耗水平得到提升，每年可节约标煤13000余吨。

集中供热范围持续扩容 确保群众温暖过冬

集中供热是我国冬季供暖的主要形式之一。今年以来，河北、河南等地多措并举，加大老旧小区集中供热设施改造力度，提高集中供热资源利用效率，扩大城区集中供热范围，确保广大群众温暖舒适过冬。

河北省衡水市桃城区的宝丰小区，是今年新纳入集中供暖的社区。

衡水恒通热力公司调度中心运行工程师 张文元：我们通过改网扩容，把它纳入我们集中供热管网，冬季室温平均上升4到5℃。

记者了解到，衡水市供热部门累计铺设供热管网近千公里；建设并运行换热站406座，它们都可根据天气变化、热量需求进行自动调节，实现精准高效供热。目前衡水市城区集中供热面积超过2000万平方米，并以每年7%左右的速度持续增加。

河北省住建厅表示，今年河北共完成312公里供热管网改造任务，新增近5万户居民实现集中供热。

河北省燃气热力服务中心主任 徐京杰：下一步，我们将着力推进庭院管网系统智能化建设和改造，到2025年，实现供热老旧管网应改尽改，单位面积耗热量降低8%。

位于郑州市管城区的星月小区建成于20世纪90年代。今年以来，当地持续推进老旧小区供热改造，给老旧小区安装室内温控调节阀、增加外墙保温层等措施，星月小区首次实现了集中供热。尽管这几天大幅度降温，小区住户吕女士家的温度依然能保持在22℃以上。

更暖心的还有服务，社区和热力公司工作人员经常查看供热管道，密切关注温度变化。

这两年管城区先后投入上亿元，把集中供热主管网延伸到很多老旧小区，截至目前共有40多个老旧小区经过改造实现了集中供热。

记者注意到，随着城市化进程加速，各地加大新建或改造集中供热线路等基础设施，确保群众温暖舒适过冬。住建部最新数据显示，截至2021年底全国集中供热面积106.03亿平方米，同比增长7.3%，其中河北和河南都超过了5亿平方米。

多地积极探索清洁能源供热

在今年的供热季中，记者发现除了传统的煤炭、天然气等常规能源以外，各地也在积极探索地热能、核能、工业余热等绿色能源供热新方式，服务周边居民企业。

地热能是一种绿色低碳、能够持续利用的可再生能源。天津市的李女士今年刚刚搬进新家，所在的小区采用的是地热供暖，它是利用地下2800米深的地热资源。

天津居民 李女士：现在地热供暖效果也比较好，而且也经济环保。和之前自己用天然气供暖（相比），现在节约费用大概10%左右。

目前，天津、陕西等地60多个县市的近百万户居民已经利用地热能取暖。根据自然资源部中国地质调查局的评价结果，全国300多个大中城市浅层地热能年可开采资源量折合7亿吨标准煤。

中国石化天津地热项目生产负责人 李成嵩：取水温度大概是在70℃左右，经过板式换热器实现了换热，换热后的水完全至我们的回灌井，而不取水的资源。

除了地热之外，核能供热也进入到快速发展阶段，在山东、辽宁、浙江等地，核能供暖已经服务于周边几十万户居民。

记者注意到，利用工业余热来供热也成为清洁低碳发展的新趋势。在山东泰山钢铁集团，高炉、转炉在生产中产生的余热，正通过四个余热供热站实现有效回收，向周边200万平方米、二十多个村庄社区供暖，这个项目每年可节约标煤近3万吨。

中国循环经济协会会长朱黎阳：（在工业领域有）大量的一些余热可以回收利用，过去都是白白浪费掉了。（工业余热）如果能够进到城市的供热管网体系中去的话，可能更便捷。

据统计，截止到2021年，钢铁冶金、石油化工、建材等企业的低品位余热用于供热的总面积约2.15亿平方米。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经