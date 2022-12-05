新华社记者李宇佳

原标题：山沟沟里有了致富“小生态”

寒冬时节，辽宁省宽甸满族自治县被皑皑白雪覆盖。大山深处，一栋栋标准化养殖圈舍整齐排列，里面一只只肥壮的白羽肉鸡争相啄食，一排排鸡苗正在适宜温度下孵化。这个山区县，拉长白羽肉鸡产业链，发动多个单位支持养殖业，山沟沟里形成了助农致富的“小生态”。

走进位于宽甸县石湖沟乡的丹东禾丰成三牧业有限公司养殖基地，冬暖夏凉的空调房内，白羽肉鸡喝水、吃饲料、通风、采光、粪污清运都靠自动化设备，工人们轻点按钮，就能操作各个养殖环节。公司总经理于加洋说，公司投建68个肉鸡标准化规模养殖场，还有与之相关的种鸡场、孵化场、饲料加工厂，“我们年孵化优质鸡雏6000余万羽，是肯德基、双汇、金锣等企业的供货商。”

丹东禾丰成三牧业有限公司投建的肉鸡养殖场。（受访者供图）

地处山地丘陵区的宽甸县四季分明、光照充足，适宜种植养殖业发展。然而，传统肉鸡养殖要靠人工喂养、清污、调温，劳动力投入大，鸡苗存活率低。因为市场竞争力低，当地养殖场一度寥寥无几。

2011年开始，宽甸县大力发展生态养殖，由收购公司统一提供鸡雏、饲料、药品、技术，为农户提供担保用于贷款建设养殖场，并以保护价回收养成的肉鸡，形成了“养殖场+农户+市场”的互惠模式。宽甸县石虎沟乡政府相关负责人说，生态养殖就是要吸收本地农民成为产业工人，增加工资性收入，使用有机肥减少化肥支出，让农民就近享受到绿色发展的红利。

看中产业就在家门口的优势，今年58岁的石湖沟乡下长阴子村村民杨吉庆放弃在外务工的机会，和丈夫一起加入肉鸡养殖的队伍。“每个月两人工资就能拿到8千多元，不比在外打工的收入差。”杨吉庆说。

养殖只是肉鸡产业的第一步，精深加工才能提高附加值。宽甸县招商引资建成禽类屠宰场，每万羽白羽肉鸡进入屠宰车间，从脱毛、去内脏、分割，到清洗、排酸等工序，智能化设备只需1个小时就能处理完成，大大提高了加工效率。

好模式还需大家帮。针对白羽肉鸡产业存在的用电“卡脖子”难题，2018年起，国网丹东供电公司克服偏远地区施工环境艰苦等影响，对宽甸地区抵边村寨配网和农村配网进行升级改造，让1万余户村民用上了充足的动力电。今年夏天，国网丹东供电公司又靠前服务，加快工程验收和电网接入，为新增的禽类加工厂铺设线路，提前送电。

国网丹东供电公司员工巡检当地产业项目电气化设备。（受访者供图）

目前，宽甸县肉鸡养殖业已经为2000余位村民提供就业岗位，人均年收入可达10万元。有了“红花配绿叶”的养殖好模式，加上电力、交通等部门帮扶产业的“小生态”，未来宽甸县还将增加熟食制品、肉产品深加工等项目，让村民增收更有保障。

(责编：赵竹青、陈键)

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