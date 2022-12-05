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12月物流行业景气度有望回升

2022年12月05日08:44 | 来源：经济参考报
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原标题：12月物流行业景气度有望回升

　　近日，中国物流和采购联合会发布物流行业11月相关指数显示，在全国多地疫情影响下，物流供应链运作受到冲击，指数出现一定回落。但值得注意的是，随着疫情管控工作的开展，物流行业快速恢复，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室最新数据显示，近两日，全国高速公路货车通行、邮政快递揽收量、完成集装箱吞吐量均大幅上涨，12月物流景气值有望回升。

　　具体来看，11月中国物流业景气指数为46.4%，环比回落2.4个百分点。中国电商物流指数为106.6点，比上月回落0.3点。

　　中国物流与采购联合会会长助理何辉认为，11月，受疫情多发散发等因素影响，物流运行态势放缓。中国物流信息中心研究员胡焓表示，前期疫情对物流网络运行造成一定影响，景气指数连续两个月回落，但从历史趋势和结构变化来看，冲击仍然是局部和短期的。

　　事实上，从运输方式区分来看，除了陆运业务放缓外，水路业务保持稳定，航空件更是加速增长。数据显示，11月陆运相关物流业务活动放缓，道路运输业、仓储业、装卸搬运的业务总量指数分别回落1.3、5.9和6.1个百分点。但同时，航空物流业业务量指数连续两个月回升，业务量和主营业务利润指数均达到60%以上，处于较高景气区间。

　　胡焓表示，疫情以来，物流企业保障能力和网络服务韧性不断增强。岁末年初是经济年度收官、谋划来年发展的重要节点，随着疫情防控措施的调整，预计12月物流供应链需求侧将加快恢复，物流景气值有望回升。 (记者 梁倩)

(责编：赵竹青、陈键)
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