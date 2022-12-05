吴长锋

原标题：量子科技开花落地 创新正是关键词

坐在人民大会堂里聆听党的二十大开幕会报告，尤其是听到习近平总书记点名“量子科技”时，科大国盾量子技术股份有限公司党支部书记周雷非常激动。“对科技企业、科研人员来说，二十大精神成为最好的思想与行动指南。”周雷回顾当时情景仍记忆犹新。

“量子信息”是我国极具代表性的科技领域。过去十年间，在党和国家的前瞻布局下，经由中国科研人员和工程技术人员的共同努力，不仅完成了从跟跑到部分领跑的历史性飞跃，有关产业也实现了“从0到1”的跨越。

从北京回到公司后，周雷第一时间与公司同事就党的二十大报告精神进行了讨论，分享了对于科教兴国、人才强国、创新驱动发展等内容的感悟。周雷认为，中国的量子领域能够实现蜕变，“创新”正是关键词。

他所在的科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称国盾量子），是国内第一家从事量子科技产业化的企业。作为企业创新主体，国盾量子见证、参与，也推动了我国量子科技的飞跃。2009年国盾量子成立，2010年参与建设全球首个规模化量子通信网络“合肥城域量子通信试验示范网”，2013年开始为世界首条千公里级别量子保密通信“京沪干线”提供量子产品和技术服务，2017年开始为“墨子号”卫星提供地面站服务，2021年最终实现“星地一体”广域保密通信网络建设……中国量子通信里程碑意义的标志性事件中，始终伴随国盾量子的身影。

作为在“无人区”里摸索的新领域，量子科技的产业化没有先例可循。国盾量子创立之初，周雷和他的同事面临着核心器件小型化、终端产品集成化、网络建设工程化等一系列技术难题，还要应对欧美的“卡脖子”。

“比如，量子通信接收系统中的核心器件之一——‘雪崩光电二极管’主要依靠美国厂商，供货不稳定、交货周期长、良品率不高，严重受制于人。”周雷说，后来通过和中国科学技术大学、中国电子科技集团等国内优势研发单位进行多年联合攻关，国盾量子终于完成了“雪崩光电二极管”的全面国产化替代，且核心指标较此前进口提高了五六倍。

“走创新发展、自主可控的道路一开始确实会面临很多困难，但就像总书记说的‘关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的’。”周雷认为，如果当初不坚持，就没有今天量子通信产品核心组件的国产化，没有量子通信“领跑”世界的地位。

从“墨子号”“京沪干线”到“九章号”“祖冲之号”，从“量子密话”到“量子加密对讲”再到“量子密邮”，我国在量子科技领域相继产生了一批具有重要国际影响力的成果。这中间，更是形成了一条以国盾量子、国科量子、中电信量子等为代表的探索型产业链，服务于政务、金融、能源等领域需求，并进一步向人民日常生活拓展。

今年8月，全国规模最大、覆盖最广、应用最多的量子城域网——合肥量子城域网开通。这张网络正是中国量子“坚持创新”理念的缩影。除了全面采用国产自主可控的量子保密通信设备，还应用了业界领先的经典量子波分复用技术等，整个组网方案全球领先，有望成为量子通信网络的实用化标杆范例。

想要全面抢占国际竞争的“制高点”，依然有部分关键技术“卡脖子”，“体系力量不强、成果转化不足、各方协同不够、市场规模偏小、专业人才稀缺等困难和问题需要克服。”“党的二十大报告提出强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，这些表述为给科技创新者指明了奋斗方向。”周雷说。

周雷说，未来，国盾量子仍将聚力创新，进一步加码自主研发、强化关键核心技术，推动量子保密通信、量子计算及测量核心器件和研发设备的全国产化，承担起抢占量子科技国际竞争制高点，构筑发展新优势的时代责任。

刚刚回到量子科技研发一线，周雷和同事们就加班加点开始了新的技术攻关，不管是正在建设的高比特量子计算原型机，还是为了让新一代量子卫星地面站能更精准地跟瞄接微纳卫星，让技术落地，产业开花，为这个目标，他们只争朝夕地行动着。

(责编：赵竹青、陈键)

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