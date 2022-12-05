刘 霞

原标题：全球可再生能源快速普及

近年来，极端天气事件频发，世界各国加快行动遏制气候变化的必要性显著上升；俄乌冲突也让世人再次认识到能源安全的重要性。鉴于此，全世界正在加快推动能源稳定供给和脱碳的步伐，可再生能源得以高歌猛进。正如国际能源署署长比罗尔所说：“不仅仅是气候变化，能源安全现状也迫使各国转向清洁能源。”

但可再生能源迅速扩张也面临相关基础设施仍不完善等障碍，此外，各国也应制订更强有力的政策，促进可再生能源领域投资大幅增加。

向可再生能源加速转型

据英国《卫报》等媒体报道，今年，英国的电费和取暖费已经翻了一番，越来越多家庭为降低电费开支开始在自家屋顶安装太阳能电池板。英国太阳能行业协会的数据显示，在8月末，每周有超过3000户安装屋顶光伏板，比两年前增加了3倍。英国并非唯一屋顶光伏四处开花的国家。据日本广播协会报道，日本东京都决定，从2025年起，新住房必须安装光伏发电系统，以削减温室气体排放。

《日本经济新闻》在11月28日的报道中指出，这只是全球可再生能源快速普及的一个小缩影。

国际能源署的数据显示，2021年全球太阳能、风能和其他可再生能源发电的产能增加创下新纪录，随着各国政府越来越多地寻求利用可再生能源的安全和气候效益，预计这一趋势在2022年还将进一步加剧。彭博新能源财经的报告显示，今年上半年，全球可再生能源投资达2260亿美元，中国占43%，成为全球可再生能源投资领域的“领头羊”。此外，今年上半年，全球太阳能和风能的融资额分别为1200亿美元和840亿美元，同比分别增长33%和16%。2022年太阳能光伏装机有望占全球可再生能源增长的60%，紧随其后的是风能和水电。而且今年和明年，全球新增太阳能光伏发电量有望再破纪录，到2023年全年达到200吉瓦。

此外，今年10月，国际能源署将5月发布的2022年可再生能源发电增幅预期从8%提高到20%。即使仅按照现行政策推进，全球可再生能源发电总量也将在2030年达到2021年的大约两倍，其中美中两国都将达到此前的两倍左右。

三大因素是“幕后推手”

可再生能源受到大力追捧的一个重要因素是：在资源价格高企的大背景下，可再生能源的成本相对下降。欧洲的天然气价格在今年一度涨至去年的20倍以上；煤炭价格也创历史新高。国际可再生能源署指出，化石燃料的竞争力大幅下降，太阳能发电和风电变得更有吸引力。

另外，国际能源署11月4日发布的《2022年世界能源前景》报告称，一些关键设施和技术（包括电池、太阳能光伏和电解槽）的供应链正不断扩大，也加速了可再生能源的快速扩展。

国际能源署10月发布的预测显示，2022年全球二氧化碳排放量将比去年增加1%，虽然仍在上升，但与2021年4%的增幅相比已经大幅放缓。英国一家智库的数据也显示，得益于2022年1月至6月风力和太阳能发电的增长，全球减少了约2.3亿吨的二氧化碳排放。

国际可再生能源署今年3月发布的《全球能源转型展望》报告也指出：化石燃料价格高企、气候变化的紧迫性等均凸显了向可再生能源加速转型的迫切需要。

仍面临不少障碍

《日本经济新闻》在报道中指出，尽管如此，可再生能源的普及仍面临诸多难题。

首先，适用于可再生能源发电的基础设施仍不完善。比如随着可再生能源的迅速扩张，越南的输电线开始短缺。国际能源署认为，为实现在2050年如期达成全球碳中和的目标，到2030年前，针对输配电网络的年投资额必须提高到8000亿美元，是现有水平的3倍以上。

其次，化石燃料占比依然较多。英国石油公司的数据显示，2021年全球可再生能源发电量已经增至1985年的大约4倍，占全球总发电量的28%，但煤炭和天然气发电仍占36%和23%。而且，由于可再生能源发电量易受天气情况影响，目前火力发电在调节供需方面仍不可或缺。

最后，《2022年世界能源前景》报告指出，要想实现《巴黎协定》提出的将全球平均升温控制在1.5℃的目标，到2030年全球可再生能源年投资额应达到4万亿美元，为此，各国应制订更强有力的措施，加大对可再生能源领域的投资。正如国际能源署此前发布的《2050年净零排放路线图》所强调的，政策需要推动清洁能源投资在未来十年实现历史性激增。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经