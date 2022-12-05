央视网消息：今天（12月5日）凌晨3时25分，圆满完成神舟十四号载人飞行任务的三名航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲，乘坐任务飞机平安抵达北京。

总台央视记者 王晓丹：这里是北京西郊机场，经过大约两个半小时的飞行，搭载着神舟十四号航天员乘组的任务飞机平稳降落在我身后的停机坪，地面的工作人员已经提前做好了各项准备工作，空间站阶段飞行任务总指挥部的领导和成员以及三名航天员的家人来到这里一起迎接航天员的凯旋。

飞机舱门打开后，在医监医保等工作人员的陪护下，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲被依次抬下舷梯，并挥手向等待的人群致意，身体状态表现良好。经过长达半年的太空生活，三名航天员目前仍处于重力再适应阶段，特制软椅为他们提供更周全舒适的保护。为了让航天员尽快得到更好地休整，现场的欢迎仪式经过流程优化，简短而不失温馨。三名航天员与前来迎接的家人热情相拥后，分别登车前往航天员公寓。据了解，他们接下来将进入隔离恢复期，进行全面的医学检查和健康评估，并安排休养。

(责编：赵光霞、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经