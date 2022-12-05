航天新征程｜神舟十四号载人飞行任务取得圆满成功
2022年12月05日13:17 | 来源：央视网
小字号
央视网消息：星空浩瀚无比，探索永无止境。我们首先来关注神舟十四号航天员乘组回家的消息。12月4日20时09分，神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲全部安全返回，健康出舱，正在进行重力再适应。神舟十四号乘组平安归来，也标志着“神十四”载人飞行任务取得圆满成功。
19时20分，北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令，神舟十四号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。此后，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离。
返回舱成功着陆后，担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标并抵达着陆现场。返回舱舱门打开后，医监医保人员确认航天员身体健康。
神舟十四号载人飞船于2022年6月5日从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天和核心舱对接形成组合体。3名航天员在轨驻留6个月期间，先后进行3次出舱活动，完成空间站舱内外设备及空间应用任务相关设施设备的安装和调试，开展一系列空间科学实验与技术试验，在轨迎接2个空间站舱段、1艘载人飞船、1艘货运飞船的来访，与地面配合完成了中国空间站“T”字基本构型组装建造，与神舟十五号航天员首次完成在轨交接班，见证了货运飞船与空间站交会对接最快世界纪录等众多历史性时刻，并利用任务间隙进行了1次“天宫课堂”太空授课，以及一系列别具特色的科普教育和文化传播活动。
陈冬成为中国首个在轨驻留时间超过200天的航天员。
航天员们的太空之旅辛苦了！我们再用一个短片回顾一下“神十四”乘组的回家之路。
(责编：赵光霞、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国际首次！中国空间站种出的水稻种子回家了
- 中科院分子植物卓越中心郑慧琼研究员对返回水稻和拟南芥科学实验样品进行分解与固化。中科院空间应用中心供图 人民网北京12月5日电 （记者赵竹青）北京时间2022年12月4日20时09分，神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。…
相关新闻
- 评论
- 关注