“微众银行财富+”品牌正式发布 助推财富管理服务高质量发展
近日，微众银行正式宣布推出“微众银行财富+”品牌，全面升级财富管理服务。“微众银行财富+”以“财富+一点，生活好一点”为品牌主张，致力于以买方视角的金融产品甄选、专业有温度的服务体验以及先进的金融科技与应用，打造专业、安全、高效的一站式数字化财富管理服务。
作为国内首家数字银行，微众银行始终秉持“让金融普惠大众”的使命，坚持以科技创新作为驱动业务发展的核心引擎，致力于满足普罗大众和小微企业的多元金融服务需求。目前，微众银行已经为超过3.4亿个人客户提供包括线上银行账户、存款理财、小额信贷和支付等在内的综合金融服务。据了解，截至2022年10月末，微众银行已与超110家财富管理领域的机构深入合作，为不同资金状况、不同风险承受能力和不同投资理财需求的用户精选各类产品，提供多元化资产配置选择。此次推出“微众银行财富+”品牌，将进一步推动财富管理服务更好地惠及广大客群。
随着居民财富增长和大众理财意识提升，财富管理行业蓬勃发展，市场需求持续增长。截至2021年末，中国个人金融资产规模已达195万亿人民币，据BCG预计中国财富管理市场未来10年将以10.6%的年复合增长率高速增长。
微众银行行长李南青表示，“大力发展财富管理业务，加大普惠理财产品和服务供给，帮助普罗大众增加财产性收入，是金融机构应尽之责，也是普惠金融高质量发展的必由之路。微众银行在充分服务个人和小微企业信贷需求的基础上，为更好地满足普罗大众的财富管理需求，全新打造并推出‘微众银行财富+’品牌，致力于支持更广泛群体实现财富保值增值，从而为扎实推进高质量发展提供有力抓手。”
据微众银行行长助理方震宇介绍，微众银行财富+将从四大方面构建核心能力：一是从买方视角出发，提供专业财富管理服务；二是持续完善品种丰富的投资理财货架，向客户提供涵盖全市场优质银行理财、基金、券商资管、保险等品类的金融产品；三是运用先进的金融科技，依托自主研发的银行分布式架构提供7*24小时一站式数字财富管理服务，依托人工智能、区块链、云计算、大数据等技术提供丰富的数字产品及权益，依托科技智能与真人顾问的智慧融合提供有温度的服务体验，全方位、多维度为客户提供数字安全屏障；四是提供个性化、有温度的服务体验，面向视障人士、老年人群等提供无障碍和适老版专属理财服务，消除“数字鸿沟”。
同日，微众银行与波士顿咨询联合发布了《中国数字财富管理市场2022》报告，旨在通过呈现数字时代背景下数字财富管理的内涵与价值变化，展望海内外数字财富行业发展机遇。《报告》总结中国数字财富管理机构以智慧、专业且有温度的财富管理服务为导向，需打造的五大核心能力：客户导向的立体式客群经营、智能仿生模式、买方视角的产品与服务、数字驱动的运营中台、稳态与敏态结合的组织能力。《报告》预计，2030年中国数字财富管理市场规模将达到358万亿。
作为中国金融业深化改革的产物，微众银行开业八年来，始终秉持“让金融普惠大众”的初心使命，专注于依托科技手段破解金融服务不平衡不充分难题，并取得了积极成效，为提升金融服务的覆盖率、可得性和满意度贡献了绵薄之力。
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