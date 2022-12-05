原标题：新华三发布“一体·两中枢”全新智慧计算体系

近日，主题为“进化·智能·算赋新生”的新华三智慧计算新品发布会在线上召开。紫光股份旗下新华三集团重磅发布包括多元计算体系及智能算力中枢、智能管理中枢的“一体·两中枢”智慧计算体系，并同步推出全新一代H3C UniServer G6及HPE ProLiant Gen11系列服务器。新华三智慧计算迎来从底层架构、硬件产品到软件平台的全栈进化，为行业带来更高效、更绿色、更智能的智慧算力，助力百行百业智能化创新及数字化转型。

让“进化”成为共同基因

2020年，新华三集团提出“内生智能·成就智慧计算”的技术战略，经过两年的贯彻实践，取得了稳居中国服务器市场前二的佳绩。如今，随着人工智能、大数据等创新应用竞相涌现，“东数西算”“双碳”战略全面推进，算力发展步入全新阶段，呈现出多元泛在、智能敏捷、绿色低碳、持续进化的发展趋势。

新华三集团副总裁、计算存储产品线总裁徐润安指出，算力是集信息计算力、数据存储力、网络运载力于一体的新型生产力，随着数字经济发展而不断变化，与之对应，算力基础设施也要具备“可进化”的能力。

站在新的起点，面对创新应用对算力“质”与“量”的双重需求，“进化”成为新华三智慧计算战略的全新内涵。新华三集团副总裁、技术战略部总裁刘新民在发布会上表示，进化，既是新华三智慧计算体系的进化，也是用户业务的进化，智慧计算将为用户业务的发展提供新动能，用户业务的演进也将推动智慧计算的普及和技术升级，二者相辅相成、螺旋上升，共同构建数字化转型的“双螺旋”路径。新华三希望通过与用户深度链接，让“进化”的基因同步融入到用户业务之中，实现算力的可持续进化，业务的可持续创新。

构建未来就绪的可进化算力

此次新华三集团智慧计算全栈进化，打造了以数算双核驱动为核心，从算力基础设施到算力服务平台的“一体·两中枢”智慧计算体系。新华三集团计算存储产品线副总裁、智慧计算产品线副总经理刘宏程介绍，在算力基础设施层面，多元计算体系可覆盖通用计算、异构计算、高性能计算、高可用计算、边缘计算和弹性计算等所有计算场景，全面满足数实融合趋势下元宇宙、数字孪生、NFT、数字人等数字技术对于多元算力的需求。在算力服务平台层面，智能两中枢能够为数据中心提供全生命周期的智能管理和全流程的算力智能调度，让算力服务更加便捷、弹性、智能，助力用户快速实现各类创新业务的应用部署。

在“内生智能”的基础之上，新华三集团智慧计算融合数算双核的可进化架构，基于算法的优化和云端数据、核心数据以及边缘数据等海量数据的加持，构建未来就绪的可进化算力，不断推动以数据、算力、算法为核心的智能技术的优化升级，从而实现自身算力体系以及用户创新业务的双重进化。

智慧计算让创新发生

具体而言，新华三集团持续进化的智慧算力，将以三维高效、四维绿色、五维智能，支撑新技术融入用户的核心业务，帮助用户从海量数据中快速发现创新点。新华三集团计算存储产品线智慧计算产品管理部部长汤涛表示，创新在推动技术进步，技术也在反哺创新，算力的发展是创新的驱动力，将进一步推动用户的业务创新进程。

三维高效：CPU + GPU + xPU，满足不同细分领域对于多元、高效算力的需求，为大型模型提升高达9倍的AI训练速度，超大模型的AI推理性能提升高达30倍，HPC应用性能提升高达7倍，让数据中心更高效。

四维绿色：智风+智流+智酷+智冷，从风冷到液冷，从硬件制冷到AI“智”冷，推动绿色算力持续进化，以华北区域1500机柜的数据中心测算，单节点可降低能耗80%，数据中心减少碳排放 62000+吨/年，四维绿色让数据中心更低碳。

五维智能：智能管理中枢以智能部署、智能调优、智能节能、智能诊断、智能退役的五维智能，为数据中心带来10倍效率提升、5%性能提升、20%能耗节省以及95%故障诊断准确率，让数据中心管理更加便捷，运行更加平稳高效。智能算力中枢以智能标注、智能匹配、智能训练、智能调优、智能推理的五维智能，实现数智融合、秒级构建AI工作流程，节省97%的学习时间，为全面深化的智能实现算力服务化。

服务器产品全面焕新升级

发布会上，新华三集团同步发布适配第四代AMD EPYC（霄龙）处理器的新一代H3C UniServer G6和HPE ProLiant Gen11系列服务器，最大支持96核，内核数量提升50%，内核性能提升90%，涵盖多样算力先锋、混合算力引擎、智能算力旗舰等多款产品，全面满足通用计算、小规模推理场景、大规模训练场景等不同算力需求，为人工智能提供经济高效的算力引擎。

此外，新华三集团推出全新的AI一体机，以训推一体的高效底座，结合智能算力中枢和AI操作系统，实现开箱即用，大大降低用户构建AI平台的难度和开发的技术门槛，加速AI创新。

(责编：董童、李源)

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