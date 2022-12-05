人民网北京12月5日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，12月3日，中俄东线天然气管道关键控制性工程——长江盾构穿越工程历经28个月顺利穿越长江，隧道全面贯通，比计划工期提前了14个月。

“长江盾构穿越工程隶属于中俄东线天然气管道。中俄东线天然气管道南段贯通后将与西气东输一线、二线等天然气管道互联互通。长江盾构穿越隧道全线贯通为中俄东线天然气管道早日实现全线贯通创造了必要条件。”国家管网集团有关负责人表示。

中俄东线天然气管道长江盾构隧道。受访者供图

中俄东线天然气管道以盾构隧道形式穿越长江，隧道总长10.226公里，隧道内设计敷设3根直径1422毫米的天然气管道，是目前世界油气领域单向盾构掘进距离最长的盾构隧道。工程最低点处隧道顶标高为-60.2米，最大覆土厚度42.5米，均为油气管道盾构设计埋深最大值；盾构施工水压0.73兆帕，是目前水压最高盾构工程。

为长江盾构穿越工程量身定制的“畅通号”盾构机。受访者供图

为该工程量身定制的“畅通号”盾构机，是我国自主研制的世界最小直径常压刀盘盾构机，包含1台主机和11节拖车，全长146米。“畅通号”于2021年5月18日自长江北岸地下24米深处始发，平均每日掘进19米；最快时月掘进超1000米，创造了泥水盾构机单月掘进世界最快纪录。

中俄东线天然气管道长江盾构穿越工程。受访者供图

据介绍，长江盾构穿越点位于长江入海口，穿越长江一级航道、锚地、长江大堤等构筑物，临近海新重工、招商重工等既有及规划码头。该区域也是长江刀鲚水产种质资源保护区，对施工技术和方式提出了更高的要求。项目建设者通过采用泥水平衡盾构及弃渣密封船运等环保措施，保护两岸湿地和长江水域生态环境。

(责编：鲁婧、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经