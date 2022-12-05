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全国快递日均业务量复苏提速 重回3亿件以上

2022年12月05日19:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月5日电（记者戴小河）国家邮政局监测数据显示，11月27日以来，全国快递日均业务量连续稳步上涨，特别是12月2日至4日，连续三天日均超3亿件，实现迅速反弹。

　　国家邮政局有关负责人介绍，从部分快递网点暂停运营、快件积压，到迅速反弹、复苏提速，邮政管理部门推进保通保畅工作，出台系列政策，持续跟踪调度，分级分类分区推进，有效推动解决了多地干线不畅、末端梗阻等问题。

　　在新疆乌鲁木齐，邮政、顺丰、京东、德邦、韵达、极兔、菜鸟等企业的省级分拨中心已正常运转，加班加点处理分拨中心滚存邮件快件，超271处快递网点恢复运营，日均投递邮件快件超8万件；在内蒙古呼和浩特，9个省级邮政快递分拨中心全部恢复运行，超245个邮政快递网点恢复营业，超3300余名邮政快递从业人员陆续返岗，将积压的160余万件快件处理完毕；在西藏拉萨、广东广州、河南郑州、重庆、北京等地，除部分未解封高风险区域仍无法派送快件外，主要品牌寄递企业的营业网点已陆续恢复正常运转，运力正在逐步恢复。

　　寄递企业也积极加大基础能力建设，提升服务能力，满足商家和消费者的不同寄递需求。顺丰开通了“杭州—安克雷奇—纽约”国际货运航线，进一步拓宽杭州至北美的航空物流渠道，稳定国际物流供应链；圆通速递贵州智创园全面启用，引进7套自动化快递分拣设备，单日处理量达250万件，提高了贵州及西南地区的物流运输效率。

　　当前，快递业仍处于旺季，在即将到来的“双12”和年货节等促销活动的推动下，快递业务量有望持续增长。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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