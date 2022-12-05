2022年12月4日20时09分，神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，飞行任务取得圆满成功。从炎炎夏日到皑皑寒冬，神舟十四号航天员乘组顺利完成全部既定任务，创造了多项“首次”。让我们追寻神舟十四号的飞天足迹，回顾“最忙乘组”历经半年的太空之旅。

启程飞天，步履坚定

2022年6月5日7时54分，神舟十四号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心问天阁广场举行，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲领命出征。

10时44分，神舟十四号载人飞船成功发射，将3名航天员顺利送入太空。

成功对接，入驻“天宫”

6月5日17时42分，神舟十四号载人飞船成功对接于天和核心舱径向端口，整个对接过程历时约7小时。

20时50分，神舟十四号乘组顺利进驻天和核心舱，成为“太空之家”的新一批主人。

建立载人环境，整理“太空之家”

为尽快开展工作和正常生活，乘组迅速投入在轨驻留环境设置，开展了微生物采样，各类设备安装、调试及维修等工作，并先后进入天舟四号、天舟三号货运飞船进行物资整理与转移，打造舒适宜居的太空家园。

“问天”问天，喜迎“新居”

7月24日，空间站问天实验舱发射成功，神舟十四号乘组在轨观看了发射全程。

7月25日，指令长陈冬开启问天实验舱舱门，乘组顺利进入问天实验舱，这是中国航天员首次在轨进入科学实验舱。

三度出舱，创新纪录

此次任务创造了一次飞行任务3次出舱的新纪录。9月2日，神舟十四号乘组完成了首次从问天实验舱气闸舱出舱、由小机械臂辅助实施的出舱活动，首次验证了问天实验舱舱外自主转移主路径。

9月17日，乘组时隔半月再次出舱，完成了舱外设施设备安装、舱外救援验证等任务，星河辽阔的宇宙和乘组一起见证了中国空间站的日新月异。

11月17日，乘组圆满完成第三次出舱活动，航天员出舱期间搭建起了一座三舱间舱外行走的“天桥”，并首次检验了与组合机械臂协同工作的能力，这是空间站“T”字基本构型组装完成后的首次出舱活动。

太空授课，问天求索

10月12日，“天宫课堂”第三课首次在“新教室”问天实验舱开讲，3名新晋“太空教师”介绍展示了实验舱内工作生活场景和微重力环境下一系列有趣的科学实验现象及原理，为广大青少年呈现了又一次精彩的太空科普课。

实（试）验不停，训练不止

任务期间，神舟十四号乘组开展了大量空间站平台巡检测试、设备维护、维修验证、物资管理和站务管理等工作，进行了两个实验舱多个实验机柜的解锁安装，按计划实施了多项空间科学实验与技术试验。

除了日常的身体锻炼，还定期开展机械臂操作、出舱活动操作、交会对接操作、应急救生、医疗技能等各种专业技术训练。“最忙乘组”当之无愧。

三舱合“T”，见证历史

在梦天实验舱成功发射并顺利完成转位后，11月3日，神舟十四号乘组顺利进入梦天实验舱，开启中国人太空“三居室”时代。

任务期间，乘组与地面配合完成了空间站“T”字基本构型组装建造，经历了9种组合体构型、5次交会对接、2次分离撤离和2次转位任务，见证了诸多中国载人航天的历史时刻。

太空胜利“会师”，上演“六人行”

六个月来，神舟十四号乘组不但见证历史，也创造历史。陈冬成为了中国首个在轨驻留时间突破200天的航天员。

11月30日，翘盼已久的神舟十四号航天员乘组顺利打开“家门”，热情欢迎远道而来的亲人入驻“天宫”。“胜利会师”的两个航天员乘组，一起在中国人自己的“太空家园”里留下了一张足以载入史册的太空合影。

恪尽职守，载誉归来

在与神舟十五号乘组完成交接后，12月4日，神舟十四号乘组搭乘的飞船返回舱成功着陆，3名航天员在万众期待中满载荣耀、平安归来。飞行任务结束了，但新的任务和挑战才刚刚开始。

（拍摄/孙海英）

祝贺神舟十四号乘组圆满完成任务。

中国空间站，永远值得期待！

来源：中国载人航天

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经