本报天津12月5日电 （记者靳博）记者5日从中国海油天津分公司获悉：我国最大规模海上岸电应用工程220千伏/110千伏高压海缆及3座海上电力动力平台成功送电，标志着渤中—垦利油田群岸电应用工程项目实现关键节点，为项目全面投用奠定了坚实基础。

陆地变电站向海上站送电，是岸电应用工程项目建设的重要节点。陆地变电站通过引入国家电网220千伏高压电，输送到海上变电站转化为海上生产平台所使用的35千伏交流电，为维护平台生产、生活提供动能。

渤中—垦利油田群岸电应用工程项目是我国海上岸电应用工程中油田覆盖面最广、工程量最大、用电负荷最多的一期项目。它的建成投用，将极大丰富渤海油田岸电电网，对提升海上供电稳定性具有重要意义。

“为确保海上站送电安全，我们联合设计、施工、监理单位，对送电工作进行了周密部署，制定了全线送电方案，组建技术支持、操作调试、应急救援、后勤保障等小组，全程盯控送电现场，历时127个小时，完成‘四线三站’所有送电工作，确保送电安全顺利。”渤中—垦利油田群岸电应用工程项目经理李毅介绍。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 07 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经