本报福州12月5日电 （记者刘晓宇）日前，福建出台《福建省工业数字化转型三年行动计划（2023—2025年）》（以下简称《行动计划》），旨在全面推进工业数字化转型，持续增强工业核心竞争力，打造高质量发展新引擎。

《行动计划》提出，到2025年底，以5G、大数据、人工智能、区块链、VR/AR/MR等为代表的新一代信息技术与制造业融合发展成为制造强省重要支撑，推动工业生产效率提升、质量改善、能耗降低，形成一大批数字车间、无人工厂、智慧园区、未来产业，全省关键业务环节全面数字化的企业比例达66%以上，重点企业关键工序数控化率达60%以上，经营管理数字化普及率达85%以上，数字化研发设计工具普及率达88%以上，数字技术供给充分迸发，新模式新业态蓬勃兴起，数字安全保障坚实有力，工业数字化总体水平位居全国前列。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 07 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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