本报合肥12月5日电 （记者游仪）近日，为加快实施创新驱动发展战略，实现高水平科技自立自强，安徽省科技厅印发《关于加快推动合芜蚌国家科技成果转移转化示范区建设的实施方案（2022—2025年）》（以下简称《方案》），明确示范区建设的战略定位。

根据《方案》，依托合芜蚌国家自主创新示范区，安徽将按照合肥、芜湖、蚌埠、六安、安庆等“五城多区”空间架构，加快区域创新一体化发展，辐射带动周边区域各级开发区创新提升。到2025年，建设10个科技成果产业化基地、20个技术转移示范机构、30个科技公共服务平台，建成市场导向、利益共享、体制健全、运行高效的科技成果转化应用体系，形成具有安徽特色的科技成果转移转化模式，成为全省创新发展的新引擎、长三角协同发展的重要支撑区。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 07 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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