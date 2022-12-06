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我国显示面板产业规模跃居全球第一

2022年12月06日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月5日电  （记者王政）记者日前从工信部获悉：作为数字时代信息呈现的主要载体和人机交互的基础窗口，近年来，我国新型显示产业不断跑出“加速度”、迈上“新台阶”，显示面板年产能达到2亿平方米，产业规模跃居全球第一，成为升级信息消费，壮大数字经济的重要力量。

　　产业规模跃居全球第一。我国新型显示产业保持高速增长态势，产业营收规模屡创新高。中国光学光电子行业协会液晶分会统计数据显示，2021年，我国显示行业产值约5868亿元，较10年前增长近8倍；显示面板出货面积约1.6亿平方米，较10年前增长7倍以上；产业规模与显示面板出货面积在全球市场的占比分别提升到36.9%和63.3%，成为全球第一。

　　关键核心技术不断取得突破。在LCD（液晶显示器）领域，国内企业已突破技术壁垒实现并跑，并在技术、产品、市场份额、成本、效率等方面形成领先竞争力，全球市占率超过70%。在OLED（有机发光二极管）领域，国内企业已掌握核心技术，并向高刷新率、像素排列等技术创新领域拓展，生产规模快速扩大。其中，中小型OLED市占率快速提升，统计显示，今年三季度，国产智能手机OLED面板市场份额已经占据全球市场的30%，比去年同期提升10个百分点。此外，在微显示、印刷显示、激光显示等新一代显示技术上，我国正在迎头赶上，技术和产业链突破在即。

　　显示赋能作用不断拓展。新型显示产业有力支撑智能手机、电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等领域应用，在数字文旅、数字医疗，教育培训、汽车显示、数字装备等多个新兴产业中发挥了独特的作用，并为元宇宙、数字孪生等前瞻性的产业提供了物质基础和实现的路径。

　　工信部有关负责人表示，接下来，将不断提升产业链、供应链韧性，全力攻克新型显示产业的关键核心技术，加强与人工智能、VR/AR、大数据、物联网等数字技术的深度融合，深化国际交流与合作，推动我国新型显示产业向价值链的中高端迈进。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月06日 08 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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