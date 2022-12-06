本报记者 王崟欣

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政策的支持，协会的助力，信息化建设的加速，服务企业的兴起……在福建福州，跨境电商企业对个人业务模式快速发展，在服务好全球消费者的同时，让本土制造业企业更好融入全球产业链、供应链。

传统工贸一体化企业转型跨境电商，新生代卖家数量迅速壮大，服务商和服务体系不断完善……在福建福州，过去以日用品、鞋服箱包为主要内容的产业形态，正积极拥抱跨境电商，迎来新的发展机遇。

“针对个人出口的跨境电商业务，打开了生产企业新的发展空间。”福州市跨境电商协会会长江峰介绍，基于产业基础，福州企业精心打磨产品质量，在销售环节提高服务，加以通关物流便利化等政策支持，针对个人业务的跨境生态链越发完善。今年以来，福州跨境电商本地口岸单月出口规模屡创新高，同比增幅始终高于50%，前三季度出口额已超去年全年水平。

代工企业勇于试水

10多年前，专注于传统外贸代工的福建贝思瑞科技有限公司不会想到，自己有一天会成为亚马逊上婴童用品排名靠前的跨境电商品牌。

出生于上世纪60年代的公司总经理赵龙，身上带有福建传统制造商的典型气质：务实、沉稳、精益求精。时间的打磨给贝思瑞以品质上的优势，却没有带给它与之相衬的市场定价。“对于传统外贸而言，客人下订单，我们负责生产，外贸展会是我们对接采购商的重要渠道。”不过，高价买下的展会入场券，并非都能带来利润可观的订单。

2012年，由海关总署牵头推动的跨境贸易电子商务服务试点启动。觉察到市场的变化后，2013年，贝思瑞组建了一个3人的小团队，做起了跨境电商卖家。没想到，这一步彻底改变了公司今后的发展方向。

“出乎意料的好卖。”忆起这段经历，赵龙不自觉仰了仰身子，“随便一个马克杯，用手机拍张照挂上去，都有人抢着要。”

店铺越做越大的同时，赵龙也开始思考未来的方向。“一开始什么都卖，后来发现不对劲。”2014年，随着国家对跨境电商的政策日益明朗，“一时间加入的人明显多了。”分析后赵龙发现，几乎一半以上的销售额都被品牌企业拿走。“必须有自己的品牌。”同年，贝思瑞婴童用品有限公司成立，聚焦婴童用品细分领域，整体转型为产销一体化的跨境电商企业。

福州尚飞制衣跨境电商业务负责人柯红也有同样的感受。公司自1999年成立，就一直专注于户外服装生产。几年前，公司也加入跨境电商大军。“有太多的不一样。”柯红说，“没有订单的限制，视野一下子打开了，但心里必须始终装着目标消费者。”

几年前，贝思瑞成立了两支队伍，一支专注于研发，一支做市场分析。每天，市场分析团队通过不间断的大数据分析，精准找到用户痛点，交由研发团队设计差异化产品。尚飞制衣10多人的跨境电商团队中，也有专人负责定期收集用户反馈，通过最直观的销售数据，改进产品设计。“对市场前所未有的敏锐，市场需要什么，我们就提供什么；市场未来方向在哪，我们就朝向哪。”赵龙告诉记者，贝思瑞的产品如今深受国外消费者喜爱。尚飞制衣发展跨境电商的势头同样迅猛，公司跨境电商业务额今年预计翻一番。

发展环境不断完善

“福州产业形态以日用品、鞋服箱包等轻工业为主，很适合做跨境电商。”福州市跨境电商综试办常务副主任梁勇介绍。

贝思瑞代表的是从传统外贸转型为跨境电商的一类企业。“事实上，这种转型并不容易。”福建省电子商务促进会秘书长侯贞杰解释，“传统外贸与跨境电商的发展路径差别很大。传统企业只管到生产，而生产之后的链条非常长。清关、物流、海外配送、售后……这些都由企业自己去完成，几乎不可能。”

在这一背景下，跨境电商服务企业应运而生。诞生于福州本土的海外仓服务商纵腾集团就是其中的代表。

“起初，自己在国内找货，寄给美国的朋友，由其负责国外发货，这就是最早的海外仓雏形。”纵腾集团创始人王钻说。在这个过程中，纵腾积累了一定的资源和经验。于是，王钻选了一条新路——他将纵腾定位为一家跨境电商基础设施服务商，为全球的跨境电商企业提供全流程服务，其中包括国内揽收、清关、运输、海外仓储、终端配送等。如今，纵腾海外仓面积超百万平方米，日均订单处理量超140万件。

一边是市场的自我完善，一边则是政府的服务保障。“行业规模越大，越需要规范引导。”梁勇介绍，随着跨境电商的快速发展，2015年和2019年，福州相继获批跨境电商保税进口试点城市和跨境电商综合试验区。与之配套的，则是福州积极出台各类规范及扶持政策，例如支持跨境电商海关监管场所运营，通关退税便利化，举办中国跨境电商交易会，打造多条跨境物流专线。

2018年，福建省跨境电商综合服务平台成立。运营方负责人刘仪介绍，搭建平台就是为了更好地服务跨境电商企业和整个地区的跨境电商生态，“一方面能够打通涉及跨境电商各监管环节的部门；另一方面，也能够把整个业态协同起来，为企业提供从生产到物流、金融的多方面服务。”

政策的支持，协会的助力，信息化建设的加速，服务企业的兴起……回顾成长历程，贝思瑞、纵腾、尚飞等一众企业在这一点上不谋而合——来自各方的力量，都是支撑其发展不可或缺的因素。

如今，福州逐渐形成了包括平台、卖家、服务商等在内的跨境电商全产业链发展体系。数据显示，2021年，福州跨境电商成交规模突破500亿元人民币，同比增长5.3倍。今年以来，福州跨境电商本地口岸单月出口规模屡创新高，同比增幅始终高于50%，前三季度出口额已超去年全年水平。

融入全球产业链条

跨境电商给海外消费者带来了哪些便利？

福建扬腾创新信息科技有限公司是一家专注于汽车零配件的运营企业，副总经理苏志良给记者举了个例子——

美国纽约当地时间下午5点，亚历克斯回到家，老远就看到自家花园里“躺”着一件包裹。

打开购物网站，消息列表中，弹出一条来自扬腾店铺的签收确认消息，随信附上的，还有一份电子安装说明书。快递包装完好，亚历克斯拆开一看，正是自己3天前在网上购买的汽车油底壳。

这是亚历克斯第一次网购汽车零配件。对照着店铺发来的安装视频，半小时安装完成。在店铺客服的评价邀请里，亚历克斯这样写道：“超快的配送，实惠的价格，非常精美的包装！很高兴在这里购买！”

提升产品在国际市场的竞争力，融入当地营销网络，提供高效的配送与售后服务，不断完善海外仓建设质量与智能化水平……在福州，越来越多的跨境电商企业像扬腾一样，正有意识地完善产业链、供应链，积极融入全球化布局。

11月，福州市政府出台40条措施促经济增长，明确鼓励企业利用自营或第三方跨境电商平台开展出口业务，高效拓展海外市场，并对赴境外参展、拜访客户的企业给予一定的机票补助和境外展展位费补助。

福建省商务厅相关负责人介绍，近年来，福建高度重视跨境电商发展，积极推动“产业链+供应链”双链驱动，通过搭建中国跨境电商交易会平台，完善共享销售订单、采购渠道、国际物流、汇率管理、供应链金融等服务，支持企业积极拓展海外市场，帮助企业走出去。

“越来越多的福建企业依托跨境电商将工厂开到国外，把服务带到国外，打出了自己的品牌，向着‘中国智造’和‘中国创造’发展。”侯贞杰说，“福建正加快在海外设立线下门店、仓储设施、营销中心、售后网点，在服务好全球消费者的同时，更积极地融入全球产业链、供应链。”

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 10 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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