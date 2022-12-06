本报昆明12月5日电 （记者叶传增）记者从云南省市场监督管理局获悉：今年以来，全省新登记市场主体数量突破100万户，截至目前，全省实有市场主体483.87万户。

为推动市场主体多起来、强起来，云南省市场监督管理局以畅通市场准入作为激发各类市场主体发展活力的首要环节，进一步为市场主体松绑减负，持续降低进入市场的制度性交易成本，纵深推进市场主体登记全程电子化改革，实现全程网上办、无纸化、零见面，进一步实现13项事项“跨省通办”“全国通办”，打通地域限制。全省上线个体工商户智能化审批，申请人自行登录微信或支付宝小程序“个体工商户智能化开办”提交开办申请，系统自动审批、无人工干预，即时领取营业执照。

全省各级市场监督管理部门聚焦发挥“联络员”“分析员”“监测员”“帮扶员”作用，协同解决阻碍市场主体增长的难点、堵点、痛点问题，细化9项加力纾困扶持措施，为个体工商户发展壮大提供全方位制度保障。

此外，云南省市场监督管理局与中国建设银行云南省分行签署合作备忘录，每年为个体工商户提供不低于400亿元人民币的信贷额度支持，破解个体工商户融资贵、融资慢、融资繁等突出问题，推动市场主体多起来、活起来、大起来、强起来。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 10 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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