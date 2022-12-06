贵州推动乡村旅游融合发展
2022年12月06日06:04 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报贵阳12月5日电 （记者黄娴、陈隽逸）记者从贵州省文化和旅游厅获悉：截至目前，贵州省累计创建全国乡村旅游重点镇4个、重点村45个，省级以上乡村旅游重点村镇323个。通过推动融合发展、优化产业结构、挖掘特色文化等措施，贵州省乡村旅游高质量发展取得明显成效。
据了解，贵州现有中国传统村落724个、中国少数民族特色村寨312个。在此基础上，2022年，贵州省文旅厅遴选确定17个乡村旅游与传统村落和少数民族特色村寨深度融合发展示范点，推动少数民族村寨有序健康发展。同时，贵州持续举办乡村旅游创客大赛及“多彩贵州旅游商品大赛”，不断丰富乡村旅游产品供给。
产业结构方面，贵州持续推进乡村品牌民宿建设，形成以乡村自然美景、田园景观、乡土文化为中心，农家乐、客栈、民宿等配套衔接的乡村旅游产品体系，满足不同游客的需求。在满足游客基本需求的基础上，推进乡村旅游标准化评定工作，对旅游村寨、客栈、农家乐等进行分级管理。开展省级以上乡村旅游重点村镇创建工作，优化旅游产业结构。
《 人民日报 》（ 2022年12月06日 10 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 12月5日24时国内油价下调 加满一箱少花17.5元
- 制图：申佳平 人民网北京12月5日电 （记者申佳平）国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年12月5日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低440元和425元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.35元；95号汽油每升下调0.37元。…
相关新闻
- 评论
- 关注