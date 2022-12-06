本报贵阳12月5日电 （记者黄娴、陈隽逸）记者从贵州省文化和旅游厅获悉：截至目前，贵州省累计创建全国乡村旅游重点镇4个、重点村45个，省级以上乡村旅游重点村镇323个。通过推动融合发展、优化产业结构、挖掘特色文化等措施，贵州省乡村旅游高质量发展取得明显成效。

据了解，贵州现有中国传统村落724个、中国少数民族特色村寨312个。在此基础上，2022年，贵州省文旅厅遴选确定17个乡村旅游与传统村落和少数民族特色村寨深度融合发展示范点，推动少数民族村寨有序健康发展。同时，贵州持续举办乡村旅游创客大赛及“多彩贵州旅游商品大赛”，不断丰富乡村旅游产品供给。

产业结构方面，贵州持续推进乡村品牌民宿建设，形成以乡村自然美景、田园景观、乡土文化为中心，农家乐、客栈、民宿等配套衔接的乡村旅游产品体系，满足不同游客的需求。在满足游客基本需求的基础上，推进乡村旅游标准化评定工作，对旅游村寨、客栈、农家乐等进行分级管理。开展省级以上乡村旅游重点村镇创建工作，优化旅游产业结构。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 10 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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