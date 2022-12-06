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山东五莲大力发展集体经济

2022年12月06日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报济南12月5日电  （记者李蕊）今年以来，山东省日照市五莲县将提振村级集体经济作为推动乡村全面振兴的重中之重，将推动党支部领办合作社提质增效作为主攻方向，建设县级党支部领办合作社孵化中心，打造集孵化转化、运营监管、市场销售、科技金融、仓储物流等于一体的乡村振兴基地，有效激活乡村产业振兴发展动能。

　　以五莲县许孟镇瓜菜交易合作社联合社为例，该联合社由五莲县党支部领办合作社孵化中心指导成立，探索推行“联合社+合作社+农户+服务”模式，推行统一种植、统一管理、统一生产资料、统一包装、统一销售，拉动当地西葫芦产业快速发展，带动周边10个村发展卷帘钢架种植大棚4000余个，拉动各村集体增收10余万元。截至目前，五莲县党支部领办合作社总量达620家，带领4万余户入社群众持续增收。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月06日 10 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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