本报记者 蒋云龙

过去，在重庆城口县，农户种土豆，和别的地方不太一样。

“只能一只手种，另一只手得挡着土豆种，一个不注意，它就沿着坡滚下河了。”说起当年耕作的艰辛，城口县左岚乡大坝村村民冉维德忍不住摇了摇头。

山大、沟深、坡陡，“九山半水半分田”，这就是地处大巴山腹地的城口县。全县仅有41.5万亩耕地，坡耕地占到75%，还多是“巴掌田”“鸡窝地”，一方水土难养活一方人。

如何切实帮助农户增收致富？城口县将目光转向了这些曾经的“巴掌田”“鸡窝地”，针对既不属于退耕还林土地、且属于25度以下的低效用耕地，当地创新实施并分类推进“零改整、坡改梯、建改耕、低改高”土地整治，努力让荒地变水田、碎地变片地、坡地变平地。

通过“旱改水”，城口县咸宜镇明月村原有200余亩被洪水冲过的滩涂地，经过砌堡坎、清乱石、修堰渠、填肥土等改造程序，整合成了四大块良田。

经过数年探索发展，明月村已打造形成稻田生产体验区项目，推广稻鱼共生、稻鳝共生和稻鸭共生等生态复合型种养模式，以种养循环为支撑，以生态融合为内涵，探索生态产业化、产业生态化的生态价值转换路径，亩产稻谷700公斤、稻花鱼100公斤，产值达5000元。

“零改整”对于典型立体山地地形的城口县来说是土地整治的重点。“原来这些地是东一块西一块的，经过整治才成了500亩的大园子。”北屏乡副乡长朱小玲说，经过土地整治，将碎地变片地，小田变大田，再由社区集体经济组织集中流转，与市场主体合作，推动农业产业规模化发展。当地农户平均每户每年可获2000元土地分红，还有200多人就近务工。

“土地整治让全县的土地数量、质量都得到了提升，也让农民得到了真正的实惠。”城口县规划和自然资源局局长李元华表示，通过土地整治，城口县新增水田1338亩，形成3.75万亩连片土地；坡地改造梯地达到3000亩。这些改造，不仅有效提升了土地耕作条件，灌溉抗旱、土壤蓄肥等能力也明显改善。同时，优质的土地带动了产业发展，已带动5000户1.9万人扩产增收，户均年增收1.5万元。

如今，冉维德再不用一只手种土豆了。经过“坡改梯”土地整治，他家的两亩多坡地已经被改造成了平整的梯地，“现在的地平整又肥沃，小农机都能开进来了。今年产量整整增加了三成！”说到这，他满脸洋溢着笑意。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 10 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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