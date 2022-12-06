本报记者 刘 阳

12月3日是国际残疾人日。近日，中国残疾人事业新闻宣传促进会的视障用户身份认证功能正式上线，获得中国残疾人联合会认证的视障人士，都可以免费欣赏在优酷无障碍剧场上线的电影、电视剧、纪录片等节目。

作为国内首个线上无障碍剧场，优酷无障碍剧场于2020年12月上线。“此次与中国残疾人事业新闻宣传促进会的合作有两个重要的价值，一是把剧场里无障碍内容的受益人明确为视障用户，在著作权法的框架下保障了版权合规，为剧场的作品储备和丰富无障碍内容制作，开辟了更大的空间；二是既保障了会员权益也满足了视障者的观影需求。”无障碍剧场项目负责人说。

据了解，此前也有一些机构为视障人群提供线下观影服务。2017年起，中国传媒大学电视学院联合北京歌华有线电视网络股份有限公司及东方嘉影电视院线传媒股份公司，共同推出“光明影院”项目，每年制作上百部无障碍电影。但有不少视障人士表示，他们对线上“观影”有一定需求，希望足不出户就可以体验内容更为丰富的影视剧。

此次合作的达成，还得益于今年5月5日马拉喀什条约在我国生效。马拉喀什条约是国际上唯一一部版权领域的人权条约，旨在为阅读障碍者提供获得和利用作品的机会，从而保障其平等获取文化和教育的权利。

要实现线上无障碍观影，必须在3个方面着力：对网络视听平台和产品的无障碍改造，对影视内容进行无障碍改造，解决版权问题。实际操作中，内容的无障碍生产，首先要解决版权问题。目前，已有多家影视剧版权方与优酷达成协议，将对无障碍剧场提供免费的版权支持。“我们觉得无障碍剧场是一件很有意义的事，也体现出影视企业为社会公益事业做出的担当。”亭东影业首席执行官李雯雯说。

据介绍，制作一部无障碍电影，需要经过选片、撰稿、审稿、录制、剪辑、后期混音、校对等环节。以选片为例，对于视障人士来说，故事性强、剧情冲突明显的影视作品，更容易通过讲述形成画面，而对于特效很重或是动作元素比重更大的内容，通过讲述很难形成画面感，观影体验上也会受到影响。

制作无障碍内容，最难的是怎样通过语言和文字，为视障人士建立相对完整的、有审美意趣的想象。电影是用画面讲故事的艺术，对于同一个场景，每个人可能都有不同的理解，但解说需要把其中的深意讲述出来。此外，解说用词也有讲究，比如不能说“五光十色”“极其明亮”等词语，视障人士可能无法在想象中形成画面，也容易造成心理上的不适。

无障碍剧场自上线以来，已经推出了《唐人街探案3》《飞驰人生》《我不是药神》《第一炉香》等无障碍版本，12月3日，电影《流浪地球》的无障碍版本也正式上线。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 12 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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