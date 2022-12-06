本报合肥12月5日电 （记者徐靖）近日，国家“十三五”重大科技基础设施——聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）主体工程建设取得新进展。目前已完成100余个关键里程碑建设任务及核心部件的设计、预研和测试验证，从子系统的实验室研发测试阶段进入部分关键部件的研制和现场集成及调试阶段。

在聚变堆园区11号科研厂房，CRAFT设施1/8真空室及总体安装实验平台已经基本落成。据介绍，该1/8真空室样件平台在研制过程中形成了40多项专利技术，发展和掌握了聚变堆真空室建造过程中诸如精密成形、柔性自动化焊接、相控阵超声无损检测以及大视场激光准直测量等关键技术，并为遥控操作系统提供了一个全尺寸的安装模拟平台。

聚变堆园区8号科研厂房的恒温洁净车间内，环向场线圈绕制生产线刚刚竣工。该生产线主要由导体放送系统、导体校直系统、在线超声清洗系统、导体喷砂与清洗系统、导体连续弯绕机、线圈绕制回转平台等设备通过自动控制系统联动控制组成，开展聚变堆级全尺寸D形线圈的制造验证。聚变堆园区13号北大厅是偏滤器等离子体与材料相互作用研究平台的所在地，这里将建成国际上参数水平最高的直线等离子体装置及其辅助系统，可产生聚变堆偏滤器所要承受的稳态大束流等离子体，推动面对等离子体部件的研发。研究团队现已完成平台物理和工程设计工作。

聚变堆主机关键系统综合研究设施是我国《国家重大科技基础设施建设“十三五”规划》中优先部署的大科学装置。该设施建成后可成为国际聚变领域参数最高、功能最完备的综合性研究平台，为我国开展聚变堆设计及核心部件研发、热与粒子排除关键问题研究、大规模低温和超导技术研究、强流粒子束与基础等离子体研究、深空推进探索等提供强大的技术支撑。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 12 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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