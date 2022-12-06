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吉林省成立文旅融合创新发展研究中心

2022年12月06日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报长春12月5日电  （记者郑智文）近日，吉林省文化和旅游厅联合吉林艺术学院共建的“吉林省文旅融合创新发展研究中心”成立，推动创意设计赋能乡村旅游品牌建设。

　　该研究中心依托吉林艺术学院设计学院、美术学院、动漫学院、艺术管理学院等多个学院的专业优势，开展以创意设计赋能乡村旅游品牌建设、旅游文创品牌创新战略设计、品牌建设的理论研究和实践等系列工作，构建吉林创意设计、旅游文创设计的智库平台，力争成为专注于创意设计赋能乡村品牌建设的综合设计研究机构。

　　据悉，该研究中心将重点挖掘省内乡村地域文化，打造具有国内代表性、示范性的艺术乡建、乡村旅游精品村示范点，未来将开展文化创意赋能文旅产业的相关工作。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月06日 12 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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