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年产值600多亿元，带动就业20余万人，重庆云阳——

培育劳务品牌  做大富民产业

本报记者  王欣悦
2022年12月06日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　近年来，重庆市云阳县大力发展“云阳面工”劳务品牌，统一品牌标识和生产标准，不断提升职业技能，带动当地群众就业增收。

　　

　　夜里3点，农贸市场里一个云阳面工的鲜面坊，早已是灯火通明。搅拌、和面、压面、切割……天还未亮，一根根鲜面被打包完毕，装上配送摩托车，从云阳人的面坊，送往各地面馆。

　　自上世纪80年代起，云阳人背着行囊和传统面机外出以面条加工为生。今天，云阳人开办的家庭作坊和加工厂已遍布各地，云阳面业年产值600多亿元，占鲜面销售市场的70%。

　　近年来，重庆市云阳县大力发展“云阳面工”劳务品牌，带动就业20余万人，占全县劳动力人口近1/4。

　　注册品牌商标

　　促进规范发展

　　“我们云阳面工能有今天，全靠这一个不起眼的面机。”说起云阳面工的发展史，云阳县人力资源和社会保障局就业促进科科长崔作明颇为感慨。

　　80年代，以江口、鱼泉、沙市一带为代表的云阳人在外地务工时，发现以面食为主食的北方，当地却少有面条加工坊，居民大都食用自己加工的手工面。

　　而彼时的云阳面工已经大量使用压面机，通过手摇转动，将和好的面碾压成片状，然后经压面刀切割成条状……面条制作进入半自动化生产模式，省时又方便，这让云阳人嗅到了商机，在云阳的鱼泉、江口等地，不少青年开始购买面机外出开面坊。

　　“云阳面工凌晨两点多就要起来开始做面，5点钟就要开始往邻近面馆送。一辆小小的摩托车上又载货又载人。”崔作明告诉记者，就是这样昼夜颠倒的作息，吃苦耐劳的云阳面工们将生意越做越大，初步形成了“云阳面工”劳务品牌，也成就1辆三轮车、1对夫妻、5袋面粉，3个月就变成万元户的传奇。

　　早期外出闯市场的面坊老板们，挑起了传帮带的大梁。通过父带子、师带徒等方式，把家乡的面条机和加工技术带到外地。在一代代面工的摸爬滚打、口传心授下，挂着“重庆鲜面条”“川东切面”等招牌的鲜面坊在各地发展起来。

　　“我们清醒地认识到，有品牌才有标准、才有竞争力。”云阳县人力资源和社会保障局局长向青松告诉记者。为此，云阳按照“政府搭台、市场唱戏”的思路，注册“云阳面工”特色劳务品牌。

　　“下一步，我们还将尽快研究建立鲜湿面行业标准，提高行业标准化水平。”向青松告诉记者，政府引导云阳面工中有影响力的从业者，牵头成立了云阳面业协会，统一设计品牌标识、统一产品生产标准、统一规范市场竞争，实现面业发展组织化、规范化、规模化。

　　同时，云阳县借助东西部扶贫协作、对口帮扶等渠道，采取劳务输出、就业转移等方式，鼓励有一定制面技能的贫困群众到相关地区创业就业，进一步推动了云阳面工在各地发展。

　　如今，云阳人已开办面条加工企业5.6万多家，从业人员20多万人，占云阳县劳动力总数近1/4。

　　培训劳动技能

　　帮扶群众就业

　　接到母亲的电话时，今年44岁的何希洪正在广东东莞某玩具厂流水线上做组件。年过七十的母亲重病，没法照料正读高中的女儿，希望夫妻二人能回云阳。

　　何希洪有些犹豫，如今夫妻二人一个月能攒4000多元。无技能无学历傍身，回家乡后，谁来赚钱？

　　一筹莫展时，重庆市五一技师学院云阳教学点副校长唐益祥找上了门。原来云阳县人社部门针对贫困户举办面工培训班，培训内容有鲜面加工、特色面加工、中式面点制作等。培训学校不收培训费，还免费提供食宿，何希洪立刻报了名。

　　在重庆市五一技师学院，培训班面工师傅从每一个制作环节开始教，搅拌、加料、和面、压面、煮面……搭配学校各式制面用具，何希洪很快便熟练掌握了面条制作的各道工序。

　　20天培训结束后，何希洪顺利通过考评，取得了重庆市云阳面工职业技能培训合格证书。如今，何希洪夫妻二人就在云阳县城持证上岗开起面馆，一个月能赚近1万元。

　　“为了切实提升面工技能，人社部门全程跟踪教学过程，落实三方机构开展技能鉴定评价。”向青松表示，未来还争取将云阳面工纳入国家专项技能，制定职业技能标准，提高培训层次，为云阳面业发展培养更多的高技能人才。

　　“我们还定期举办云阳面工职业技能大赛，选拔面业制作大师。”日前，由云阳县总工会、县人社局、云阳面业协会承办的“云阳面匠”职业技能大赛圆满落幕，近百名制面技术工人的高超技艺展示了云阳面工的新形象。

　　“面业加工经营成本低、收入稳定、方式灵活，能帮助困难群体就业创业打下技能基础。”向青松告诉记者，2019至2021年，云阳县开设面业加工培训班50余期，培训脱贫人口近4000人。

　　升级制作工艺

　　增强竞争实力

　　自80年代起，云阳面工用面机创造出辉煌。然而，现代化产业竞争更加激烈，国内面业生产巨头持续拓展市场，云阳面工面临着全新挑战。

　　“云阳面工工厂化的生产企业比例较小，大多数是小规模家庭作坊，集中在各地农贸市场，按前店后厂的模式经营。”向青松告诉记者，要把云阳面条产业做大做强，为云阳面工提供产业支撑，就不能只依靠一台小小的面条机。

　　技术升级势在必行。“我们提出了就业创业五年行动、万人返乡百亿创业等计划，鼓励面业成功人士返乡创办加工企业，带动本地群众就业。”向青松说。

　　云阳面工鲜面只能现吃现做，挂面含水量低更易于储存运输。因此，从鲜面到挂面，成为升级到规模化生产的云阳面工的共同选择。

　　2003年，云阳县政府创建了返乡园，并给予政策和资金的支持，吸引在外创业成功的面工回乡反哺。2008年，面工冯小艳返乡创业，从小设备到万吨加工智能化，目前已发展成总投资3900万元，集种植、加工、销售、仓储服务、“三农”服务一体化的民营企业，年产值6000多万元。

　　无独有偶。作为首批外出打拼的云阳面工，陈绍全2016年受云阳政府邀请返乡创业。走进重庆陈大毛面业发展有限公司工厂，一套全自动的机器平稳高效运转，经过和面、压片、切条、截断多道连续性的工序后，小球藻面、益生元面、富硒面、辣木面……各种添加不同营养元素的面条源源不断生产出来。

　　“为了提升竞争力，我们联合西南大学食品科学院等院校，研发了菊芋面、小球藻面等各种新产品。”陈绍全告诉记者，“还引入全自动流水线，以往每小时只能产300斤左右的面条，如今每小时可产1吨至2吨不等。”如今，陈绍全每年平均投入100万元搞研发，建设备、提工艺，现在年生产能力2万吨，带动本地群众41人就业。

　　近年来，云阳县培育出3家产值及销售过亿元的加工企业。云阳面工们回家乡开办工厂，为本地群众带来不少就业机会。

　　“以前在外地工地做散工贴补家里，如今在家里就能赚到钱了，工厂也比工地轻松。”重庆陈大毛面业工厂工人熊孟琼一边给面条打包装，一边告诉记者。她已经到厂里工作3年多了，每个月有4000多元工资，休息日还可以照顾两个女儿，实现赚钱顾家两不误。

　　云阳县还积极推动企业同高校、科研院所等建立合作关系，对传统生产技术和生产方式进行全方位改造升级。“我们与河南工业大学等高校建立合作关系，在云阳建立了‘中华面食研发基地’，开展科技攻坚项目，提升云阳面条产业市场竞争力。”向青松说。

　　目前，云阳面业加工正逐步成长为全县经济支柱产业、就业创业民生产业。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月06日 13 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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