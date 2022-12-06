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浙江湖州吴兴区支持青年创业

2022年12月06日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报杭州12月5日电  （记者窦瀚洋）近年来，浙江省湖州市吴兴区深入实施人才强市创新强市战略，全面推进“青创新城”建设，计划投入超2亿元政府引导基金，支持和聚引大学生和青年创业者。

　　此前，吴兴区提出全面建设新青年城市，围绕“吸引青年、留住青年、成就青年”的总目标，提供青年大学生所需的生活、学习服务。今年前十月，该区招引大学生1.7万人，博士136人。

　　同时，吴兴区充分挖掘镇街特色，布局多个青创圈，提供“拎包入驻式”青创空间，推进大学生就业创业园“多形式、多布点、多元化”建设。目前，该区共有大学生就业创业平台19家，其中省级创业孵化基地3家，市级创业示范园12家。吴兴区人社局相关负责人介绍，下一步将持续加大政策平台服务供给力度，为更多青年人才提供更大平台。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月06日 13 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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