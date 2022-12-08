航天新征程｜带着梦想上天宫
2022年12月08日16:38 |
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12月4日晚，神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲回到地球，神舟十四号载人飞行任务取得圆满成功。
神舟十四号航天员乘组在轨驻留6个月，任务安排饱满，是空间站任务实施以来的“最忙乘组”。期间，航天员陈冬给就读于香港培侨中学的陈蔓琳写了一封回信，勉励同陈蔓琳一样的香港学生们勇敢追梦，为美丽的祖国、为美丽的香港贡献光和热。这是“带着我的梦想上天宫”活动的第一封回信，也是在香港回归祖国25周年之际，中国空间站和中国航天员送给香港的一份礼物。通过视频，一起回顾香港中小学生与祖国载人航天事业多年的情缘。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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